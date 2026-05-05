Fiat si aggiudica un importante contratto con le Poste austriache

Grazie alla decisione di Austrian Post AG di acquistare veicoli commerciali completamente elettrici, FIAT si è aggiudicata un importante ordine in Austria. Sono già stati ordinati oltre 600 veicoli Fiat e-Scudo, con ulteriori unità incluse nell’accordo di opzione. Questo consolida ulteriormente la posizione di leadership della casa torinese nel settore dei veicoli commerciali elettrici in Austria. Le consegne dei veicoli inizieranno entro la fine dell’anno, a conferma del continuo successo del marchio e del suo ruolo di partner affidabile per soluzioni di flotta sostenibili.

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Sono già stati ordinati oltre 600 veicoli Fiat e-Scudo, con ulteriori unità incluse nell’accordo di opzione

Questo importante ordine dimostra l’importanza dei veicoli commerciali elettrici nel settore aziendale. Oltre alla sostenibilità e alle zero emissioni, anche la convenienza economica gioca un ruolo chiave. Il Fiat e-Scudo si distingue per i suoi interessanti costi totali di proprietà (TCO), che lo rendono un investimento conveniente a lungo termine per le grandi flotte.

“I clienti commerciali sono un fattore chiave per il successo dell’elettromobilità”, spiega Christian Bley, Amministratore Delegato di FIAT Austria . “Austrian Post AG ha dimostrato da anni che i veicoli elettrici sono perfettamente adatti all’uso quotidiano, funzionano in modo affidabile e, al contempo, apportano un contributo significativo all’ambiente e alla società. Oltre 600 unità già ordinate in un unico contratto dimostrano che i veicoli commerciali elettrici non sono solo ecologici, ma anche economicamente vantaggiosi. Questo è un segnale forte che conferma la grande fiducia nel nostro marchio.”

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Peter Umundum, vicedirettore generale e membro del consiglio di amministrazione per i servizi di spedizione e logistica di Austrian Post AG, ha commentato: “Con un acquisto di questa portata, puntiamo a dare un segnale forte affidandoci alla tecnologia e alla produzione europee. Questo investimento in diverse centinaia di moderni veicoli elettrici, per un valore di decine di milioni di euro, rappresenta un tassello fondamentale nel nostro percorso verso una flotta di consegna completamente elettrica entro il 2030. I veicoli elettrici Fiat sono tecnologicamente avanzati, collaudati nell’impegnativo contesto della logistica quotidiana e dimostrano che la mobilità elettrica europea non è solo ecologicamente sostenibile, ma anche economicamente vantaggiosa.”

Il Fiat e-Scudo è stato sviluppato come veicolo commerciale compatto ma estremamente versatile. Con una lunghezza di circa 5 metri, e fino a 5,3 metri nella versione Maxi, è ideale per un’ampia gamma di attività di trasporto. A seconda del passo, offre un volume di carico fino a 6,1 m³, risultando estremamente pratico per l’uso quotidiano. Inoltre, una capacità di traino fino a 1.000 chilogrammi consente un utilizzo flessibile anche in situazioni di trasporto impegnative. Il Fiat e-Scudo è alimentato da un motore elettrico da 100. La batteria da 75 kWh offre un’autonomia fino a 350 chilometri (WLTP).