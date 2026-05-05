Jeep vola in Italia ad aprile: Avenger e Nuova Compass spingono il brand nella top ten

Jeep chiude il mese di aprile 2026 con una performance di rilievo nel mercato italiano. Secondo l’elaborazione di Dataforce, il brand si conferma stabilmente nella top ten delle passenger car, raggiungendo una quota del 4,11%. A sostenere il risultato sono soprattutto Jeep Avenger e Nuova Compass, due modelli centrali nella strategia del marchio e capaci di presidiare segmenti particolarmente competitivi.

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Il brand Jeep mantiene salda la propria posizione nella top ten delle passenger car con una quota del 4,11%

Avenger continua a essere uno dei riferimenti del mercato SUV. Il B-SUV disegnato a Torino ha raggiunto ad aprile una quota del 4,91%, mentre nel cumulato dei primi quattro mesi dell’anno si è attestato al 5,69%. Numeri che confermano una leadership già costruita nel 2024 e nel 2025. Nel segmento B-SUV, considerando tutte le motorizzazioni, Avenger è il modello più venduto sia nel mese sia nel quadrimestre, con una quota dell’11,6%.

Il risultato è significativo anche guardando al mercato elettrico. Ad aprile Jeep Avenger ha raggiunto il terzo posto tra i B-SUV 100% elettrici, con una quota del 10,28%. Più in generale, il modello si posiziona al secondo posto assoluto del mercato italiano, considerando tutti i segmenti e tutte le motorizzazioni, sia nel mese sia nel cumulato gennaio-aprile 2026, con una quota vicina al 3%.

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Alla base di questa continuità c’è una gamma articolata, costruita intorno al principio della “Freedom of Choice”. Avenger è infatti disponibile in versione 100% elettrica, e-Hybrid con sistema a 48V e cambio automatico, benzina con cambio manuale e 4xe con trazione integrale elettrificata. Una proposta che permette al cliente di scegliere la soluzione più adatta alle proprie esigenze, senza rinunciare all’identità Jeep.

Accanto ad Avenger cresce anche il ruolo della Nuova Compass. Il SUV, 100% Made in Italy e costruito sulla piattaforma STLA Medium, ha conquistato ad aprile il primo posto tra le passenger car del segmento C-SUV. La gamma include versioni e-Hybrid da 145 CV, plug-in hybrid da 225 CV e varianti elettriche fino a 375 CV, con trazione integrale e autonomia fino a 650 km.

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Dal punto di vista tecnico, Nuova Compass punta su efficienza e capacità fuoristrada. Il coefficiente aerodinamico di 0,29 contribuisce a migliorare i consumi, mentre l’altezza da terra superiore a 200 mm, i sistemi Selec-Terrain e la capacità di guado fino a 480 mm rafforzano la vocazione off-road del modello.

Gli ordini sono già aperti e, per la versione e-Hybrid 145 CV, Jeep propone 5.000 euro di supervalutazione dell’usato e un finanziamento rateale a interessi zero. Un’offerta che accompagna il lancio di un modello chiamato a consolidare ulteriormente la presenza del marchio nel mercato italiano.