Leapmotor registra una crescita record in Italia ad aprile 2026

Leapmotor continua a farsi spazio nel mercato italiano con numeri sempre più rilevanti. Ad aprile, il brand presente in Italia attraverso Leapmotor International, joint venture che fa capo a Stellantis, ha confermato il proprio ruolo tra i protagonisti della mobilità elettrica, con una crescita spinta soprattutto dai clienti privati.

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Leapmotor ha chiuso il mese con 4.496 immatricolazioni, pari a un aumento del 1.300%

Secondo le elaborazioni Dataforce, Leapmotor ha chiuso il mese con 4.496 immatricolazioni, pari a un aumento del 1.300% rispetto ad aprile 2025. È la crescita anno su anno più alta dell’intero mercato italiano, un dato che racconta quanto rapidamente il marchio stia guadagnando attenzione e fiducia.

Nel mercato Passenger Cars, Leapmotor ha raggiunto una quota del 2,9%, migliorando di 2,7 punti percentuali rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Ancora più forte il risultato nel canale privati, dove il brand arriva al 5,6% di quota e conquista il quinto posto assoluto. Colpisce anche il peso delle vendite retail: il 98,3% delle immatricolazioni riguarda clienti privati, la percentuale più alta del mercato.

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Il risultato più importante arriva però dal comparto elettrico. Ad aprile Leapmotor si conferma leader del mercato BEV in Italia con una quota del 33,5%, che sale al 51,1% tra i privati. Tradotto in numeri semplici, una vettura elettrica su tre venduta in Italia nel mese è Leapmotor. Nel canale privati, il rapporto diventa addirittura una su due.

A spingere questa performance è soprattutto Leapmotor T03. La citycar elettrica si conferma l’auto a zero emissioni più venduta in Italia e raggiunge un traguardo di grande rilievo anche nella classifica generale: è il terzo modello più venduto in assoluto, dietro soltanto a Fiat Pandina e Jeep Avenger. Tra i clienti privati, T03 fa ancora meglio, salendo al secondo posto tra tutti i modelli immatricolati in Italia.

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Segnali positivi arrivano anche dalla B10. Il modello si afferma ad aprile come C-SUV elettrico più venduto tra i privati e rientra tra i sette BEV più venduti nel mercato italiano complessivo.

Federico Scopelliti, Country Manager Leapmotor Italia, ha evidenziato come aprile rappresenti un’ulteriore conferma della solidità del percorso del marchio. Secondo il manager, i risultati ottenuti dimostrano la fiducia dei clienti italiani in una proposta che punta su mobilità elettrica, tecnologia avanzata e prezzi accessibili.