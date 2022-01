Peugeot 208 e 5008 conquistano un importante premio

Peugeot ha aggiunto un’altra serie di importanti premi alla sua bacheca di trofei con due riconoscimenti conquistati ai Company Car Today CCT100 Awards 2022. La Peugeot 208 si è aggiudicata il titolo di Supermini of the Year mentre il 5008 ha continuato la sua straordinaria fase di forma in questi premi in quanto è stato incoronato SUV of the Year.

Quest’ultimo festeggia la sua quinta vittoria consecutiva mentre la 208 ha continuato a stupire gli esperti del settore. Company Car Today premia i vincitori selezionati dall’elenco CCT100 che include i 100 migliori veicoli per le flotte.

Peugeot 208 e 5008: i due modelli conquistano i giudici dei Company Car Today CCT100 Awards 2022

La lista viene creata dopo che una giuria di esperti valuta i modelli in base a 13 criteri principali, tra cui efficienza, praticità, costi di gestione e attrattività del parcheggio. Il Peugeot 5008 ha impressionato i giudici grazie ai sui interni spaziosi con sette sedili dipendenti di serie e al pratico abitacolo dotato del pluripremiato Peugeot i-Cockpit.

Quest’ultimo viene fornito con le più recenti tecnologie di connettività e sicurezza, tra cui Night Vision, frenata automatica d’emergenza e monitoraggio attivo dell’angolo cieco (di serie dell’allestimento Allure in su).

L’ampia scelta efficiente di motori benzina PureTech e diesel BlueHDi e la dotazione di un cambio automatico a 8 velocità aiutano anche a mantenere bassi i costi del carburante per gli operatori di flotte.

La Peugeot 208 è disponibile con una scelta di motori diesel, benzina e 100% elettrico, con una batteria da 50 kWh collegata a un propulsore elettrico da 136 CV (100 kW) di potenza, in grado di percorrere fino a 362 km con una singola ricarica nel ciclo WLTP.

La 208 è disponibile anche in versione 100% elettrica

La Peugeot e-208 supporta una ricarica rapida fino a 100 kW che permette una carica dallo 0% all’80% in soli 30 minuti. È stata elogiata per il suo design accattivante che l’aiuta a distinguersi sulla strada.

Paul Barker, editor di Company Car Today, ha dichiarato che una qualità sempre crescente di abitacolo e design e una varietà di propulsori hanno permesso a Peugeot di conquistare due vittorie quest’anno. La Peugeot 208 dimostra che i costi di esercizio accessibili possono combinarsi con interni di livello premium e un bell’aspetto.

Il 5008, invece, continua a dominare la categoria SUV of the Year, vincendo il premio per il quinto anno consecutivo grazie alla sua praticità, agli ottimi interni, ai buoni costi di gestione e alla tecnologia di bordo.

Julie David, amministratore delegato di Peugeot UK, è soddisfatta delle vittorie conquistate da 208 e 5008 ai Company Car Today CCT100 Awards 2022. Entrambi i modelli offrono ai conducenti un’incredibile praticità.