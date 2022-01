Stop alle auto termiche nel 2035: piccola retromarcia?

La Commissione Europea intende mettere al bando le auto termiche nel 2035. Ma ora l’Unione Europea lancia un segnale di apertura sul delicato passaggio dalle auto termiche alle elettriche: lancia una consultazione aperta fino al 31 marzo 2022. Che sia una piccola retromarcia dopo che gli amministratori delegati dei Gruppi auto si sono detti perplessi?

I Governi e gli investitori vogliono che le case automobilistiche accelerino la transizione ai veicoli elettrici, ma i costi sono “oltre i limiti” di ciò che l’industria automobilistica può sostenere, ha detto Carlos Tavares, numero uno Stellantis.

Sentiamo il commissario Thierry Breton, responsabile per il mercato interno: la mobilità e i trasporti sono essenziali per i cittadini europei, l’economia e il mondo del lavoro. Ma questo ecosistema è anche soggetto a trasformazioni significative. Quindi, è stato aperto un dialogo con tutti i soggetti interessati. Per lavorare insieme e proporre un percorso. Obiettivo: rendere l’automotive e i settori marittimo e ferroviario più green. Sostenendoli nell’abbracciare la digitalizzazione e nel rafforzare la resilienza delle loro catene del valore, chiosa.

Stop alle auto termiche nel 2035: occhio ai posti di lavoro

Di recente, poi, la Clepa, che rappresenta i fornitori europei, ha lanciato l’allarme occupazione: almeno 100.000 posti di lavoro in meno. La metà riguarda la produzione di componenti. Come si arriva a questi numeri? Si prendono i tagli delle Case. E delle grandi aziende di componenti.

Vediamo solo l’indotto automotive europeo: impiega 1,7 milioni di persone in senso stretto. Ma sono 5 milioni in un computo esteso. Più 1,2 milioni di lavoratori alle dipendenze delle Case. Totale boom: 6,2 milioni.

Limitatamente all’Italia, il nostro Paese rischia di perdere, al 2040, circa 73.000 posti di lavoro, di cui 67.000 già nel periodo 2025-2030. Perdite che le nuove professionalità legate all’elettrificazione dei veicoli non basteranno a compensare (fonte Anfia).

A nome di tutte le imprese della filiera, degli imprenditori italiani e dei lavoratori del settore automotive, l’Anfia auspica un chiarimento. Chiede al Governo di fare quello che i Governi degli altri Paesi hanno già fatto: dare certezze alla filiera e definire al più presto la road map italiana per la transizione produttiva e della mobilità sostenibile.