Nuova Fiat Argo: arriverà nel 2025 su piattaforma CMP

Nonostante sia un successo di mercato, in Fiat pensano già alla nuova generazione di Fiat Argo. A quanto pare la vettura sarà lanciata sul mercato nel 2025. Nel frattempo l’attuale generazione dovrebbe ricevere un leggero restyling per continuare la sua carriera fino all’arrivo della futura generazione. La nuova Fiat Argo abbandonerà l’attuale piattaforma e sarà realizzata sulla versione aggiornata della CMP di PSA che adesso è stata ribattezzata STLA Small.

La nuova Fiat Argo nascerà nel 2025 su piattaforma CMP

La nuova Fiat Argo sarà dunque il primo modello di Fiat in America Latina su piattaforma CMP. Chiamato Project 328 o Argo Next Gen, il modello non sarà più una berlina ,ma diventerà un SUV. La nuova Argo sarà una discendente della nuova generazione della Fiat Panda. Una fonte dice che sarà praticamente la stessa macchina, ma tutta sviluppata e prodotta in Brasile.

Il progetto Fiat 328 seguirà le orme di Volkswagen che di recente ha annunciato che la nuova Gol (Progetto VW 246) passerà dall’essere una berlina hatchback ad un SUV. La scelta della piattaforma CMP per le nuove Fiat Panda e Argo è dovuta all’elettrificazione.

In Europa la Panda sarà già 100% elettrica, mentre in Brasile la 328 Project arriverà sul mercato con un allestimento ibrido. Ma ovviamente c’è la possibilità di una versione 100% elettrica anche in America latina ma solo in secondo momento.

Per quanto riguarda la gamma dei motori per il momento è ancora presto per fare supposizioni. Tuttavia sembra abbastanza probabile che la nuova Fiat Argo possa disporre del motore 1.0 T200 abbinato al cambio CVT con una simulazione virtuale a sette rapporti. La nuova generazione del modello dovrebbe avere anche una versione ibrida formata dal motore 1.0 Turbo Flex e uno elettrico. Vedremo dunque a proposito di questa importante novità quali altre notizie arriveranno nei prossimi mesi.

