Ferrari F12tdf: in vendita l’esemplare di Kimi Raikkonen a 2,4 milioni

Kimi Raikkonen, ex pilota finlandese di Formula 1, ha messo in vendita una delle sue esclusive Ferrari presenti nel garage personale. Si tratta più nello specifico di una Ferrari F12tdf del 2016 dal costo particolarmente elevato. La casa automobilistica modenese ha prodotto solo 799 esemplari dell’edizione speciale Tour de France della F12berlinetta.

Sotto il cofano nasconde un performante motore V12 aspirato da 6.3 litri capace di sviluppare 780 CV di potenza a 8500 g/min e 705 Nm di coppia massima, abbinato a un cambio F1 DCT. Grazie anche il suo peso di soli 1415 kg, la F12tdf accelera da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in soli 8 secondi mentre raggiunge una velocità massima di 340 km/h.

Ferrari F12tdf: Kimi Raikkonen mette in vendita il suo esclusivo esemplare

I consumi dichiarati sono di 15,4 litri di carburante per ogni 100 km percorsi mentre le emissioni di CO2 sono di 360 g/km. La Ferrari F12 Tour de France è stata costruita per rendere omaggio al Tour de France Automobile, dove il cavallino rampante vinse tra gli anni ’50 e ’60 con la stirpe delle 250 GT Berlinetta.

Rispetto alla F12berlinetta, la tdf dispone di pneumatici anteriori più grandi con misura 275 anziché 255. È stato migliorato anche il coefficiente aerodinamico che è doppio rispetto a quello della F12 standard grazie allo spoiler frontale e alla modifica e alla diversa allocazione dello spoiler posteriore arretrato di 60 mm e alzato di 30 mm.

Per la prima volta, è presente il sistema Passo Corto Virtuale (PCV) che permette alle ruote posteriori di ruotare in curva, migliorando la stabilità.

Kimi Raikkonen ha corso per la Scuderia Ferrari dal 2007 al 2009 e dal 2014 al 2018, prima di concludere la sua carriera in Alfa Romeo Racing dal 2019 al 2021. L’ex pilota finlandese di F1 ha però deciso di fare spazio nel suo garage, mettendo in vendita la sua F12tdf.

Oltre al fatto di essere stato prodotto in sole 799 unità, l’esemplare di Raikkonen è esclusivo perché è stato personalizzato. Oltre alla colorazione rossa, le varie personalizzazioni rendono omaggio al titolo conquistato nel 2007, con il numero 7 dipinto sul tetto e il suo logo personale sul posteriore.

Come è possibile vedere dalle immagini, scattate dalla concessionaria svizzera in cui il veicolo è in vendita, la supercar ad alte prestazioni di Maranello è stata conservata ottimamente. Inoltre, non dovrebbe avere molti km.

Arrivando al prezzo, la Ferrari F12tdf di Kimi Raikkonen è stata messa in vendita per 2,4 milioni di dollari (2,11 milioni di euro). Parliamo di un prezzo molto più alto dei circa 600.000 euro richiesti all’epoca per il nuovo modello.