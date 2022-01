Alfa Romeo sta vivendo la sua rinascita in Polonia

Arrivano ottime notizie per Alfa Romeo dalla Polonia. In un anno come il 2021 che non è stato esaltante come numeri di vendite per la casa automobilistica del Biscione il paese dell’est Europa è stato una lieta eccezione. Infatti nel 2021 lo storico marchio milanese ha raccolto il suo miglior risultato di sempre. Inoltre rispetto al 2020 le vendite del Biscione sono incrementate di oltre il 30 per cento in quel paese.

Nel 2021 in Polonia Alfa Romeo ottiene il record di vendite della sua storia

Sono state esattamente 1.749 le unità immatricolate da Alfa Romeo in Polonia nel 2021. Per il marchio italiano, la Polonia è attualmente il quarto mercato di vendita in Europa (dopo Italia, Germania e Spagna).

Negli ultimi 12 mesi il SUV Stelvio è stato il più modello più venduto dal Biscione con 1.210 acquirenti (+50,9 per cento rispetto al 2020), mentre la berlina di segmento D Giulia ha venduto 490 unità (+37,6% rispetto all’anno precedente).

Da notare che entrambi questi modelli hanno ottenuto i migliori risultati dalla loro introduzione sul mercato, avvenuta rispettivamente nel 2017 e nel 2016. In tanti ovviamente si domandano come mai così all’improvviso le due auto del Biscione hanno riscosso questo successo in Polonia. Le risposte sono molteplici.

Secondo gli esperti di quel mercato un risultato così buono è dovuto, tra le altre cose all’introduzione della garanzia di 5 anni con limite di percorrenza di 200.000 km, offerta di serie su tutti i modelli Alfa Romeo dal 2021. Hanno influito anche altre offerte molto interessanti che hanno reso appetibili le vetture del Biscione in quel paese.

Per quanto riguarda il 2022 la situazione per il marchio premium di Stellantis in Polonia si dovrebbe fare ancora più interessante. Infatti a metà del 2022 debutterà il tanto atteso SUV Tonale, grazie al quale i risultati di vendita del marchio in Polonia avranno la possibilità di crescere ancora di più.

Ricordiamo infine che proprio in Polonia Alfa Romeo dal prossimo anno produrrà un altro atteso modello. Ci riferiamo ovviamente al SUV di segmento B che forse si chiamerà Brennero e che sarà fabbricato presso lo stabilimento Stellantis di Tychy su piattaforma STLA Small insieme alla nuova Fiat Panda SUV e alla futura entry level di Jeep.

Ti potrebbe interessare: Nuova Alfa Romeo Giulietta: c’è chi immagina la prossima generazione [Render]