Jeep Compass raggiunge le 300.000 unità vendute in Brasile

La Jeep Compass è stata lanciata in Brasile nell’ottobre del 2016. Da allora si è rivelata un grande successo poiché è riuscita a conquistare diversi automobilisti brasiliani. Le prestazioni del SUV si distinguono sia su strada che fuoristrada, così come anche nelle vendite. Nelle scorse ore, la casa automobilistica statunitense ha rivelato di aver venduto oltre 300.000 unità in Brasile.

Alexandre Aquino, direttore di Jeep America Latina, ha affermato che la Compass è un modello innovativo in continua evoluzione per accontentare sempre più persone. Nel 2021, la nuova Jeep Compass è diventata ancora migliore perché ha portato più design, raffinatezza, tecnologia e prestazioni. Dunque, il risultato non potrebbe essere che un maggiore successo, spiega Aquino.

Jeep Compass: il 2021 si è concluso con la migliore performance nel mercato brasiliano

Il SUV, inoltre, si è assicurato ancora una volta la leadership nel suo segmento in Brasile e ha anche concluso il 2021 con la migliore performance di mercato da quando è stato lanciato nel grande paese sudamericano.

Per il quinto anno consecutivo, la Compass, l’unica ad essere offerta con un motore turbodiesel nel suo segmento, ha vinto il titolo di SUV di medie dimensioni più venduto in Brasile. Con 70.918 unità vendute, la Compass è riuscita a battere il record personale di vendite in un solo anno, assicurandosi il 48,5% di quota di mercato nel segmento.

Nel 2017, a un solo anno dal lancio, era già leader del segmento SUV in Brasile con 49.194 auto immatricolate. L’anno successivo, il modello si è nuovamente assicurato la leadership nella categoria con 60.285 esemplari venduti. Nel 2019, invece, i veicoli immatricolati sono stati 60.368 mentre nel 2020 52.973.

Nel 2021, la Jeep Compass è stata tra i 10 veicoli più venduti in Brasile, assicurandosi la sesta posizione nella classifica generale e la seconda tra i SUV (dietro al Renegade). Vale la pena ricordare, inoltre, che il modello ha ricevuto riconoscimenti anche nell’anno appena concluso dopo essere stato rinnovato ad aprile.

Prodotta nello stabilimento di Goiana (Pernambuco), la Compass viene esportata anche in 16 paesi dell’America Latina: Argentina, Bolivia, Cile, Colombia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras, Messico, Nicaragua, Panama, Paraguay, Perù, Uruguay e Venezuela. Infine, ricordiamo che la Jeep Compass viene venduta in oltre 100 mercati in tutto il mondo.