Nuova Fiat Panda: diventerà un SUV elettrico?

Le ultime dichiarazioni rilasciate dal capo di Fiat Oliver Francois ad AutoExpress fanno presagire cambiamenti davvero rivoluzionari per la nuova Fiat Panda. L’auto è stata confermata per un’altra generazione, ma a quanto pare si tratterà di un modello completamente diverso da quello che ormai tutti abbiamo imparato a conoscere, vista la sua lunga militanza nelle strade di tutta Europa.

Le ultime dichiarazioni di Francois fanno pensare ad una nuova Fiat Panda trasformata in SUV compatto

In base a quanto detto da Oliver Francois, è possibile ipotizzare che la nuova Fiat Panda si potrebbe trasformare in un SUV. Questa nuova vettura dovrebbe arrivare anche in versione completamente elettrica. Dovrebbe essere proprio questa l’auto che Fiat produrrà in Polonia a Tychy dalla primavera del prossimo anno su piattaforma STLA Small. Per la verità, quanto riportato dal magazine inglese non è completamente chiaro. Però, se abbiamo capito bene, la nuova Panda prenderà spunto come design dal concept Fiat Centoventi e si trasformerà un SUV di segmento B.

A questo modello la principale casa automobilistica italiana affiancherà nel segmento B del mercato anche un altro veicolo: si dovrebbe trattare di una supermini. Anche questa auto farà parte della famiglia Panda che da singolo veicolo si trasformerà, al pari della 500, in una vera e propria gamma.

Francois però ha detto che al momento non esclude la possibilità che ad uno di questi due modelli possa essere dato un nome diverso da Panda. Molto probabilmente il riferimento va a Fiat Punto che potrebbe dunque essere il nome scelto per la berlina compatta.

Ancora dunque la situazione in casa Fiat non è ben delineata e chiara come è invece quella di altri marchi del gruppo Stellantis. Ad esempio, Maserati e Lancia hanno già grosso modo annunciato quali saranno le novità per i prossimi anni.

Vedremo dunque cosa verrà rivelato il prossimo 1 marzo. In quella data infatti il piano futuro relativo al marchio Fiat dovrebbe finalmente essere svelato nei dettagli e dunque capiremo se davvero la nuova Fiat Panda subirà una simile trasformazione diventando un SUV compatto a zero emissioni, come sembra emergere in questo momento dalle indiscrezioni di stampa.

Ti potrebbe interessare: Fiat, Alfa Romeo e Lancia: ecco tutte le auto che saranno annunciate l’1 marzo dalle 3 case automobilistiche