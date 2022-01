Fiat: il motore 1.0 Fire EVO è stato aggiornato

Importante novità dal Brasile per Fiat. E’ stato infatti confermato nelle scorse ore l’aggiornamento del motore 1.0 Fire EVO utilizzato in vetture quali la city car Mobi. Il propulsore è stato aggiornato per soddisfare il Proconve L-7. Questo in pratica è il nuovo standard per le emissioni inquinanti delle auto previsto dal Brasile a partire dal 2022.

Il motore 1.0 Fire EVO di Fiat Mobi in Brasile è stato aggiornato e ha perso potenza

La notizia di un aggiornamento di questo motore era nell’aria già da tempo. Alcuni siti in Brasile avevano anticipato questa novità già a novembre e come era stato previsto all’epoca questo aggiornamento comporterà una perdita di potenza per questo motore che passa da 73 a 71 cavalli nella versione a benzina e da 75 a 73 cavalli in quella ad Etanolo.

La velocità massima non è cambiata, rimanendo 151 km/h (benzina) e 152,2 km/h (etanolo). Ma la Mobi con questo motore è adesso più lenta per quanto concerne l’accelerazione da 0 a 100 km/h, che adesso avviene in 15,8 secondi nella versione a benzina e 14 secondi con etanolo.

Ci sono però anche notizie positive. In seguito a questo aggiornamento questa versione di Fiat Mobi consuma di meno. Con l’etanolo nel serbatoio, infatti la media urbana è di 9,6 km/l e di 10,4 km/l su autostrada. Per la versione a benzina, la media in città è di 13,5 km/l e in autostrada è di 15 km/l.

Ricordiamo infine che Fiat Mobi non è più disponibile nella versione Easy. Infatti la principale casa automobilistica italiana ha scelto di commercializzare il modello dal 2022 solo nelle versioni Like e Trekking. Vedremo dunque queste novità se saranno apprezzate o meno dai clienti di Fiat in Brasile che nel 2021 hanno comprato in buon numero questa vettura che rimane una delle più economiche tra quelle presenti in quel mercato.

