Jeep lavora su un motore 1.5 GSE senza precedenti

Novità importanti sono in cantiere in casa Jeep. queste riguardano la famiglia di motorei GSE. Come sappiamo, a poco a poco, in America Latina i motori della famiglia GSE iniziano ad apparire sotto il cofano di sempre più modelli del gruppo Stellantis.

Attualmente il motore 1.3 turboflex è presente su Fiat Toro, Jeep Compass, Jeep Commander e, prossimamente anche su Jeep Renegade, che da poco ha mostrato le prime immagini della versione aggiornata.

Anche il famoso SUV compatto Fiat Pulse, che da qualche mese è presente in quel mercato con ottimi risultati, è stato protagonista del debutto del propulsore 1.0 turbo GSE, un motore che dovrebbe essere utilizzato anche in alcuni modelli di Peugeot e Citroën.

Jeep testa in Europa il nuovo motore 1.5 GSE

Tuttavia, c’è un’altra variante della famiglia in via di sviluppo. Questo è il 1.5 GSE, che è in fase di test in Europa. La pagina GabetzSPYUnit ha pubblicato su Instagram le foto della Jeep Renegade e della Compass che provano il nuovo propulsore.

Un logo con la lettera “e” e avvertenze di rischio di scossa elettrica sul parabrezza lasciano intendere che tipo di novità la vettura porta sotto il suo cofano. Al momento non ci sono informazioni sulla potenza del motore, ma è quasi certo che si tratterà di un ibrido, con un sistema a 48V.

Il piccolo motore elettrico avrebbe tra 15 e 25 kW di potenza e potrebbe assistere il motore a combustione fino a quando il veicolo raggiunge circa 130 km/h. Il motore a benzina sarà turbo e dovrebbe essere accoppiato a un cambio automatico a sette rapporti.

Secondo il sito web di Mopar Insiders, il nuovo motore GSE turbo da 1,5 litri dovrebbe essere lanciato nella prima metà del 2022. Però, a quanto pare questo motore dovrebbe essere una esclusiva per l’Europa, almeno all’inizio. Dunque a differenza del 1.0 e del1.3 GSE questo non dovrebbe essere utilizzato nei modelli che Stellantis vende in America Latina. Vedremo cos’altro emergerà in proposito nelle prossime settimane.

Ti potrebbe interessare: Jeep: la casa automobilistica brasiliana termina il 2021 in Brasile al primo posto nel segmento dei SUV