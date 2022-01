Citroën Berlingo e SpaceTourer: da questo mese sono ordinabili solo in elettrico

A partire da questo mese, tutti i nuovi ordini dei Citroën Berlingo e SpaceTourer saranno soltanto per la versione 100% elettrica che diventa l’unica offerta disponibile per questi due modelli.

La casa automobilistica francese sta spostando la sua offerta su questi due segmenti verso un’energia del futuro che consentirà ai clienti di continuare a muoversi liberamente e con costi di utilizzo controllati, sfruttando al contempo visibilità e praticità offerte dai Citroën e-Berlingo ed e-SpaceTourer.

Citroën Berlingo e SpaceTourer: da gennaio 2022 sono disponibili solo in versione full electric

Il marchio di Stellantis sta quindi prendendo una decisione coraggiosa poiché accelera il passaggio di questi modelli ai motori elettrici, a vantaggio dei clienti e dell’ambiente. Questa strategia riguarda i veicoli destinati ai privati per il mercato europeo.

Dunque, le varianti con motore a combustione interna saranno ancora disponibili sulle versioni utility e su quelle destinate ai paesi extra europei. Gli ultimi ordini effettuati nel 2021 per le versioni endotermiche saranno consegnati in Europa nel corso del 2022.

Questa decisione è il risultato di un approccio responsabile da parte di un marchio attivista che afferma il proprio impegno nella transizione energetica e desidera fornire ai propri clienti una soluzione per il futuro. La pertinenza e la versatilità dei modelli offerti hanno permesso di effettuare questo passaggio.

La strategia di elettrificazione di Citroën si concentrano sui modelli che offrono un maggiore comfort e facilita d’uso, meno costi di utilizzo e un ridotto impatto ambientale, mantenendo la qualità degli spazi a bordo e l’adattabilità che fanno di Berlingo e SpaceTourer riferimenti storici nel loro segmento. In aggiunta, Citroën propone anche una gamma di servizi connessi come Charge my Car per facilitare l’esperienza in modalità elettrica.

Le principali caratteristiche dei due modelli elettrici

Il Citroën e-Berlingo racchiude tutte le caratteristiche riconosciute di Berlingo, senza compromessi, adattandosi a tutte le esigenze con i suoi interni spaziosi, adattabilità e praticità. L’e-Berlingo è disponibile in due lunghezze per un massimo di sette persone.

Mantiene lo stesso generoso volume dell’abitacolo, i tre sedili posteriori indipendenti, il tettuccio multifunzione Modutop e il lunotto apribile. Sotto il cofano si nasconde un motore elettrico con potenza di 136 CV e velocità massima di 130 km/h. La guida è fluida, senza vibrazioni e silenziosa, con zero emissioni di CO2.

La batteria da 50 kWh di e-Berlingo garantisce un’autonomia fino a 280 km con una singola ricarica, così la maggior parte dei viaggi giornalieri può essere effettuata senza preoccupazioni. L’accumulatore può essere ricaricato fino all’80% in soli 30 minuti utilizzando una stazione di ricarica rapida pubblica fino a 100 kW e in quasi 7 ore attraverso la wallbox monofase da 7,4 kW.

Per quanto riguarda il Citroën e-SpaceTourer, si propone come un grande minivan moderno e versatile che permette di ospitare a bordo senza problemi da sei a nove persone. Con le sue tre lunghezze e le varie opzioni disponibili, fornisce una nuova soluzione 100% elettrica per professionisti e privati. Consente una grande libertà di movimento con i suoi livelli di autonomia: quasi 230 km con la batteria da 50 kWh e fino a 330 km con quella da 75 kWh.