Fiat Pulse: l’1 marzo debutta in un altro mercato

Come vi avevamo anticipato nei giorni scorsi dopo aver esordito nel migliore dei modi in Brasile con un vero e proprio boom di prenotazioni, il SUV Compatto Fiat Pulse si prepara a debuttare in un altro importante mercato. Ci riferiamo all’Argentina che vedrà sbarcare in concessionaria il nuovo modello della principale casa automobilistica italiana il prossimo 1 marzo 2022.

Il prossimo 1 marzo si apriranno le vendite della nuova Fiat Pulse in Argentina

Sarà quella la data in cui i clienti argentini di Fiat potranno prenotare il proprio SUV. Fiat Pulse sarà commercializzato in quel paese in 3 diverse versioni per le quali potranno essere selezionati due diversi motori. Le 3 versioni di Pulse disponibili in Argentina saranno: Drive con il motore Firefly 1.3 litri da 99 CV e cambio manuale a 5 rapporti, Drive CVT con cambio automatico e una versione top di gamma Impetus con il nuovo 1.0 da 120 CV e 200 Nm Motore turbo con tecnologia Multiair III, iniezione diretta di carburante e monoblocco 100% alluminio e cambio CVT a 7 rapporti preprogrammato.

Tutte le versioni avranno uno spoiler posteriore, con vernici pastello, perla e bicolore, cerchi da 16 pollici sulle versioni Drive e da 17 pollici sulla Impetus. Inoltre tutte le versioni avranno barre portatutto con diverse finiture, fari full led, protezione sottoscocca, finiture anteriori nel caso della Impetus cromate.

Tutte e 3 le versioni di Fiat Pulse per l’Argentina saranno dotate di dotazioni di sicurezza complete: airbag frontali e laterali, ABS, controllo di stabilità e trazione, cinture inerziali a 3 punti, ancoraggi Isofix e comprenderà un pacchetto ADAS (tecnologie di assistenza alla guida): frenata automatica di emergenza, assistente di corsia e abbaglianti intelligenti. Non sono stati invece ancora comunicati i prezzi che il SUV compatto di Fiat avrà in quel mercato. Questi sicuramente nelle prossime settimane saranno comunicati.

Ti potrebbe interessare: Fiat Pulse: prezzo aumentato anche a chi aveva ordinato il SUV subito