Fiat: la gamma RED si estende con Tipo e Panda

La partnership tra Fiat e RED prosegue con l’arrivo di due nuove vetture che se uniscono alla famiglia 500 RED lanciata lo scorso settembre: nuova Fiat Tipo RED e nuova Fiat Panda RED.

La casa automobilistica italiana continua il suo percorso sostenibile con un impegno in ambito sociale per contribuire a un futuro migliore grazie all’accordo con RED, l’organizzazione che da 15 anni lotta contro le pandemie a livello mondiale.

Fiat: anche Panda e Tipo entrano a far parte della gamma RED

Fiat interpreta, rappresenta e racconta il valore della dolce vita italiana nel mondo e lottare contro le pandemie è coerente con questo valore. D’altronde non può esserci dolce vita in tempo di COVID.

Oggi la partnership tra Fiat e RED si rafforza, grazie all’ampliata gamma Fiat RED si moltiplicano anche le occasioni per diffondere il messaggio di impegno sociale comune e l’invito a essere parte attiva in questo cammino per un futuro migliore.

Coerentemente con la lotta alla pandemia, Fiat vuole offrire, all’interno delle sue auto, alcune proposte semplici e di aiuto a mantenere l’igiene a bordo. Tutti i modelli Fiat RED sono dotati di un filtro abitacolo dell’impianto di climatizzazione trattato con la sostanza biocida ad azione altamente efficace contro i batteri, che impedisce la ri-aerosolizzazione all’interno dell’abitacolo.

Il volante e i sedili, che sono più soggetti al contatto con le persone, hanno ricevuto il trattamento con una sostanza biocida ad azione altamente efficace contro virus e batteri. È disponibile anche il Welcome Kit che comprende un dispenser personalizzato e la cover chiavi dedicata per un tocco di personalizzazione.

Tipo RED

Tipo RED nasce sul nuovo body Cross Station Wagon ed è disponibile anche su Tipo Hatchback. La nuova RED può essere riconosciuta immediatamente dal logo RED presente sui montanti e dal colore rosso denominato Rosso Passione con calotte degli specchietti retrovisori esterni in tinta.

Tipo REED è disponibile anche nelle tinte Grigio Colosseo, Bianco Gelato e Nero Cinema con specchietti rossi. I sedili sono realizzati con Seaqual Marine Plastic e riportano il monogramma Fiat e le impunture rosse.

Panda RED

La nuova Fiat Panda RED è sviluppata sull’allestimento City Cross e viene fornita quindi con radio touchscreen da 7 pollici con Apple CarPlay e Android Auto, climatizzatore automatico, scudi paracolpi in tinta con la carrozzeria, barre longitudinali, cerchi Style da 15”, fendinebbia e luci diurne a LED.

È contraddistinta esternamente ed internamente dalle stesse caratteristiche identificative di Tipo RED (palette colori, badge e selleria). La Panda RED viene fornita con il motore Hybrid, a sottolineare l’impegno per una mobilità urbana sostenibile e con più attenzione verso l’ambiente.

Novità anche per la nuova Fiat 500 RED che porta al debutto il Sanitizing Glove Box. Si tratta di un nuovo sistema che prevede l’integrazione di una lampada a raggi UV-C. Secondo i test di laboratorio, l’irradiazione della lampada UV-C, già dopo un secondo e a una distanza di 2 cm, svolge un’azione altamente efficace, superiore al 99% contro virus e batteri sulla superficie esposta degli oggetti.

La lampada è posizionata all’interno del vano portaoggetti del cruscotto e aiuta a sanificare la superficie dello smartphone, delle chiavi di casa e di altri piccoli oggetti di uso quotidiano. È sufficiente depositare i propri oggetti personali nel cassettino, chiuderlo e azionare il sistema tramite l’apposito pulsante posto sulla console centrale.

Un indicatore blu esterno e un segnale acustico informano quando il ciclo di irradiazione, della durata di tre minuti, è completato.