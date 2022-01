Maserati debutterà in Formula E nel 2023

Maserati ha annunciato nelle scorse ore il primo passo della sua strategia dedicata al motorsport e il debutto nella Formula E che avverrà nel 2023. Il Tridente sarà il primo brand italiano a competere nell’ABB FIA Formula E World Championship.

Il ritorno in pista rinnova l’anima agonistica che è parte integrante del DNA Maserati, caratterizzato da sempre da uno spirito di pura competizione. La combinazione tra l’ineguagliabile tradizione sportiva di Maserati e il suo approccio innovativo all’elettrificazione è perfettamente in linea con la Formula E.

Maserati: sarà il primo brand italiano a partecipare alla Formula E

Il brand italiano, storicamente legato alle alte prestazioni, sarà protagonista della prima serie di corse su strada al mondo interamente dedicata alle monoposto elettriche. L’impegno della casa automobilistica modenese verso la mobilità sostenibile ora accelera con un nuovo impulso sulla scia dell’alta velocità di Folgore, gamma completamente elettrificata.

Tutti i nuovi modelli Maserati, tra cui Grecale, GranTurismo, GranCabrio ed MC20, saranno disponibili anche in versione 100% elettrica. L’ABB FIA Formula E World Championship offre a Maserati una piattaforma perfetta per sfoggiare l’ineguagliabile tradizione sportiva del marchio e la competitività della serie Folgore, in un ambiente in cui innovazione e prestazioni senza compromessi sono indissolubilmente legate.

Maserati debutterà sulla griglia di partenza della nona stagione con la nuova Gen3, la monoposto di Formula E più veloce, leggera e potente di sempre. Caratterizzata da una serie di innovazioni progettuali, produttive e tecnologiche, la Maserati Gen3 è l’auto da corsa più efficiente al mondo.

La presenza di Maserati negli sport motoristici nasce grazie al coraggio dei fratelli Maserati e dei suoi piloti. Il debutto nel motorsport risale a 96 anni fa. La prima auto da corsa a sfoggiare sul cofano il logo del Tridente fu la Tipo 26 guidata da Alfieri Maserati, che prese parte alla Targa Florio nel 1926 e conquistò il primo posto nella classe fino a 1.5 litri.

31 anni dopo, nel 1957, Juan Manuel Fangio vinse il campionato del mondo di F1 a bordo di una Maserati. L’ultima apparizione in versione monoposto della classe regina del motorsport fu con Maria Teresa de Filippis, la prima donna a qualificarsi per un Gran Premio a bordo di una 250F.

L’esperienza più recente nelle corse p quella del campionato FIA GT, dal 2004 al 2010. In quel periodo, l’inedita Maserati MC12 riuscì a vincere in 22 gare (compresi tre successi nella 24 Ore di Spa), e a conquistare 14 titoli nei campionati costruttori, piloti e team. Ora, con la nuova era in Formula E, il Tridente riparte dalle sue radici per costruire il suo futuro.