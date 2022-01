Nuova Alfa Romeo GTV: ecco cosa sappiamo fino ad ora

Grazie alle dichiarazioni di Jean-Philippe Imparato degli scorsi mesi si è tornati a parlare con insistenza di una nuova Alfa Romeo GTV. Il nuovo numero uno di Alfa Romeo ha infatti detto che spera in futuro di poter portare questa auto di nuovo nella gamma della casa automobilistica del Biscione. Ciò però avverrà ad una condizione e cioè che nel frattempo le quotazioni dello storico marchio milanese siano state rilanciate a dovere. Ricordiamo inoltre che il francese, ex numero uno di Peugeot, ha detto lo stesso anche di una nuova Alfa Romeo Duetto.

Ecco cosa sappiamo sulla nuova Alfa Romeo GTV

Nei prossimi anni infatti Imparato si concentrerà nel migliorare l’immagine di Alfa Romeo e nell’aumentare le immatricolazioni che negli ultimi anni si sono ridotte ai minimi storici. La nuova Alfa Romeo GTV dunque potrebbe essere una sorta di ciliegina sulla torta per il marchio premium di Stellantis una volta che sarà tornato importante nel segmento premium del mercato auto.

Di questa auto per il momento si sa poco. Gira voce che la nuova Alfa Romeo GTV possa ritornare nelle vesti di una berlina coupè dalle dimensioni leggermente maggiori di Giulia. L’auto se si farà sarà completamente elettrica. Questo in quanto il Biscione entro il 2027 ha intenzione di elettrificare completamente la sua gamma dotandosi di sole auto a zero emissioni.

In ogni caso la nuova Alfa Romeo GTV sarebbe comunque un’auto dal design sportivo e aggressivo e farebbe delle prestazioni impressionanti la sua principale caratteristica. L’auto sorgerebbe sulla piattaforma STLA Large, una versione aggiornata della piattaforma Alfa Romeo Giorgio adattata alle nuove esigenze di elettrificazione.

Qui vi proponiamo due dei tanti render che girano sul web a proposito di questo atteso modello destinato a far parlare a lungo di se nei prossimi anni in special modo se il suo ritorno sarà ufficialmente confermato da Jean-Philippe Imparato.

Vedremo dunque cos’altro emergerà nei prossimi mesi su questo modello. Ricordiamo che il prossimo 1 marzo il gruppo Stellantis dovrebbe rivelare i suoi piani per il rilancio di Alfa Romeo. Non possiamo escludere che qualche succosa anticipazione sulla nuova GTV possa anche arrivare quel giorno.

