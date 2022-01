Fiat Argo Trekking riceverà la trasmissione CVT di Pulse e Strada

Nonostante l’arrivo del Pulse a prezzi molto vicini a quelli della Fiat Argo Trekking, la versione avventurosa della hatch resterà nella gamma brasiliana della casa automobilistica torinese. Oltre a questo, l’Argo Trekking riceverà presto la trasmissione CVT.

Fino ad ora, i media brasiliani hanno rivelato che soltanto la versione Drive riceverà il cambio automatico. Secondo quanto riportato, la trasmissione CVT per la Fiat Argo debutterà nelle prossime settimane. Inoltre, verso la metà di quest’anno, la vettura subirà un piccolo restyling estetico che porterà un nuovo paraurti.

Fiat Argo Trekking: la nuova trasmissione CVT sarà disponibile nelle prossime settimane

Equipaggiata con il cambio CVT, le Argo Drive e Trekking saranno equipaggiate con un motore da 1.3 litri con potenza di 98 CV a 6250 g/min e una coppia massima di 129 Nm a 4250 g/min con alimentazione a benzina. Usando l’etanolo, invece, la potenza sarà di 107 CV a 6250 g/min e 131 Nm a 4000 g/min.

Il powertrain sarà abbinato a una trasmissione automatica CVT con una simulazione virtuale di 7 marce. Con l’uscita dalla gamma del motore E.torQ da 1.8 litri a causa del nuovo regolamento sulle emissioni PL7, la hatch continuerà ad esistere nel 2022 in Brasile solo con i motori Firefly 1.0 e 1.3.

La gamma 2022 della Fiat Argo sarà così composta: 1.0, Drive 1.0, Drive S-Design 1.3, Drive S-Design CVT 1.3, Trekking 1.3 e Trekking CVT 1.3.

Recentemente, la nuova trasmissione CVT ha debuttato sul Fiat Strada model year 2022, icona di versatilità, qualità, affidabilità e robustezza. Questa opzione era parecchio attesa dai consumatori brasiliani, che sono stati conquistati dall’ultima generazione del pick-up compatto per design moderno, tecnologia, spazio interno e ampio cassone.

Il nuovo cambio CVT porta con sé tre modalità di guida fra cui scegliere: automatica, manuale e Sport. Nella prima, la centralina elettronica rileva costantemente come sta guidando il conducente e la situazione del veicolo per gestire le marce in modo ottimizzato, con un occhio ai consumi.

La seconda permette di cambiare le 7 marce in maniera sequenziale tramite le palette al volante o attraverso la leva del cambio. La terza, infine, si rivolge a chi cerca una guida più divertente e agile. La centralina elettronica effettua una serie di regolazioni per rendere il pick-up ancora più reattivo.