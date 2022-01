Alfa Romeo France cambia direttore

Notizia importante per Alfa Romeo dalla Francia. Nelle scorse ore infatti si è saputo ufficialmente che la casa automobilistica del Biscione ha un nuovo direttore responsabile in terra transalpina. SI tratta di Paola Pichierri che è stata appena nominata capo dello storico marchio milanese all’interno di Stellantis France. Succede a Stéphane Labous, che assumerà nuove funzioni all’interno del gruppo automobilistico guidato da Carlos Tavares.

Il nuovo direttore responsabile di Alfa Romeo in Francia è Paola Pichierri

Paola Pichierri è nata a Torino. Ha conseguito un Master in Management presso la Facoltà di Economia di Torino. Ha anche iniziato la sua carriera con Fiat Group Automobiles nel 1997, all’interno del dipartimento di sviluppo della rete. Ha poi ricoperto diversi incarichi. Successivamente, è passata nel gruppo PSA, dove ha ricoperto a partire dal 2009 diverse posizioni. In Francia è arrivata nel 2011.

Il nuovo numero uno di Alfa Romeo prende le redini del marchio in terra transalpina in un momento decisivo. Infatti la casa automobilistica del Biscione è in piena fase di ricostruzioni sotto la guida del nuovo numero uno Jean-Philippe Imparato. L’ex CEO di Peugeot ha il difficile compito di ricostruire l’immagine del Biscione e raddrizzare le vendite del brand premium di Stellantis che non vive un momento facile.

Vedremo dunque quali altre novità arriveranno dalla Francia per la casa automobilistica milanese. Ricordiamo che fare bene in terra transalpina diventa fondamentale se si vuole davvero conquistare importanti quote di mercato nel segmento premium, come sembra intenzionato a fare il marchio di Stellantis. Il prossimo 1 marzo conosceremo nel dettaglio il piano di rilancio della casa del Biscione e capiremo quali saranno le intenzioni del brand per quello che concerne il nostro continente.

