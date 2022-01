Opel: cresce la quota di mercato in Germania nel 2021

Opel ha concluso il 2021 in Germania con un sostanziale aumento della quota di mercato. Secondo i dati preliminari, la casa automobilistica tedesca ha raggiunto una quota di mercato di circa il 6,2% per l’intero anno con un totale di circa 162.000 nuove auto immatricolate nel suo importante mercato interno, il più grande del settore automobilistico in Europa. Ciò rappresenta un aumento di quasi 1,2 punti percentuali rispetto al 2020.

Nonostante la situazione difficile, il marchio di Stellantis ha continuato la sua traiettoria al rialzo negli ultimi mesi a dicembre e ora ha aumentato la sua quota di mercato per 15 mesi consecutivi. Con quasi 15.000 nuove auto vendute, il marchio di Rüsselsheim ha raggiunto una quota di mercato del 6,5%, quasi 1,4% in più rispetto a dicembre 2020.

Opel: nel 2021 ha venduto quasi 162.000 nuove auto in Germania

Uwe Hochgeschurtz, CEO di Opel, ha affermato di essere molto soddisfatto del forte sviluppo nel mercato tedesco. A questo punto, l’azienda vuole continuare questa tendenza anche nel 2022. Opel ha in programma di lanciare diversi prodotti con un’alta percentuale di veicoli elettrificati. Nei prossimi mesi sono attesi nuovi veicoli, fra cui Astra, Astra Sports Tourer e Grandland.

Andreas Marx, capo di Opel Germania, invece si è complimentato con le concessionarie presenti in Germania che, nonostante le condizioni avverse, hanno giocato un ruolo importante in questo sviluppo.

La Opel Corsa ha dato un contributo significativo alle prestazioni di successo del brand nel mercato tedesco. La sesta generazione della piccola auto più venduta è stata immatricolata quasi 50.000 volte nella sola Germania nel 2021. Questo rende la Corsa l’auto piccola più popolare in Germania nel corso degli ultimi 12 mesi. A novembre, la vettura è stata persino la più venduta nel mercato interno.

Anche il nuovo Opel Mokka è un best seller. Secondo i dati preliminari, a dicembre il Mokka ha conquistato il secondo posto nel segmento dei B-SUV. La crescente popolarità dei veicoli elettrici Corsa-e e Mokka-e a dicembre è molto importante.

Del totale di 4900 Corsa di nuova immatricolazione, quasi un quarto era elettrico. Per quanto riguarda il SUV, la proporzione è ancora più alta. Circa il 30% dei clienti ha deciso di acquistare un Opel Mokka-e.