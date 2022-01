Jeep mini SUV: nuova ipotesi sul suo aspetto

Jeep mini SUV è uno dei modelli più attesi di questo 2022. L’auto sarà prodotta presso lo stabilimento di Stellantis a Tychy in Polonia insieme ad Alfa Romeo Brennero e al futuro B-SUV di Fiat. Il suo arrivo sul mercato è atteso per la fine del 2022. La produzione avrà inizio entro la fine dell’estate. Nonostante manchi poco per il debutto di questa auto ancora si sa davvero poco di come sarà.

Ecco una nuova ipotesi su quello che potrebbe essere l’aspetto di Jeep Mini SUV

Qui vi mostriamo l’ultimo render che prova ad ipotizzare l’aspetto di questo Jeep mini SUV di cui al momento non si conosce nemmeno il nome. Molto probabilmente qualche notizia ufficiale in più la avremo il prossimo 1 marzo 2022 quando finalmente Stellantis dovrebbe svelare i suoi piani strategici per i suoi marchi ed in particolare le novità per il 2022 anno in cui è previsto l’arrivo di questo modello.

Il nuovo Jeep mini SUV potrebbe chiamarsi Willys, Junior o Jeepster. La vettura nascerà sulla piattaforma STLA Small che è un aggiornamento della CMP di PSA. Avrà anche una versione completamente elettrica che forse arriverà insieme a quelle con motori a combustione tra la fine del 2022 e gli inizi del 2023.

Molti dubbi vi sono ancora sul design di questo jeep mini SUV. Sappiamo che sarà un modello che avrà nel suo DNA le tipiche caratteristiche di una Jeep anche se sarà pensato principalmente per la guida in città. L’auto inoltre avrà dimensioni inferiori a quelle di Jeep Renegade diventando la nuova entry level della gamma della casa automobilistica americana in Europa.

Grazie a questo modello Jeep dovrebbe conquistare nuovi clienti e aumentare le sue immatricolazioni in maniera considerevole in Europa e non solo. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito di questo modello nelle prossime settimane. Siamo comunque sicuri che già nei prossimi mesi arriveranno notizie più precise su questo veicolo.

