DS Automobiles al CES 2022: ecco le novità

Presso lo stand di Stellantis al Consumer Electronics Show, DS Automobiles ha esposto la DS E-TENSE FE21, la monoposto che prende parte al Campionato Mondiale di Formula E e guidata dai piloti Jean-Éric Vergne e António Félix da Costa. Il marchio francese è uno dei protagonisti della rivoluzione verde messa in atto dal CEO Carlos Tavares per i 14 brand del gruppo Stellantis.

DS E-Tense FE21 protagonista nello stand di DS Automobiles al CES 2022

Con due titoli costruttori, due titoli piloti, quattordici vittorie, diciassette pole position e 37 podi in 73 gare, DS Automobiles ha potuto beneficiare della ricerca e del successo del suo team sportivo durante lo sviluppo dei suoi modelli elettrificati.

Poiché la concorrenza è sempre all’avanguardia per quanto riguarda la produzione di modelli di serie, il team di DS Automobiles ha potuto attingere all’esperienza acquisita durante la conquista dei titoli, sia nella scelta dei materiali che nella progettazione di parti, che in competenze software.

Questa competenza è già trasmessa nei modelli di produzione per la gestione dell’energia, con consumi ottimizzati e capacità di recuperare energia durante le fasi di decelerazione. Il motorsport 100% elettrico apre la strada all’innovazione e al segreto degli sviluppi tecnologici accelerati di DS Automobiles. Il Brand del gruppo Stellantis si pone quindi come punta di diamante di Stellantis in termini di elettrificazione e gestione del software.

Dal 2024 tutte le nuove creazioni del brand saranno esclusivamente elettriche al 100%. I modelli futuri continueranno a offrire tecnologia da corsa all’avanguardia e raffinatezza eccezionale, grazie a un perfetto adattamento degli elementi tecnici ai desideri dei clienti di DS Automobiles.

Questa è la seconda apparizione di DS Automobiles al CES di Las Vegas. Nel 2017, i piloti della DSV-03 hanno preso parte a una gara virtuale di Formula E organizzata nell’ambito del Consumer Electronics Show.

