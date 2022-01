Peugeot leader in Spagna per il quarto anno consecutivo

Sono stati finalmente rivelati i dati di vendita ufficiali del mercato auto spagnolo. Ci sono ancora buone notizie per Peugeot che già festeggia il primo posto in Portogallo. Infatti per il quarto anno consecutivo la casa automobilistica del Leone è leader di mercato in Spagna. Nell’anno appena trascorso la casa automobilistica francese che da gennaio fa parte del gruppo Stellantis, ha registrato 88.453 immatricolazioni di auto e veicoli commerciali in Spagna, pari a una quota di mercato dell’8,7 per cento.

Per il quarto anno di fila Peugeot conquista la Spagna nel 2021

Il 2021 ha registrato un altro dato molto importante per Peugeot in Spagna. La casa automobilistica di Sochaux si è affermata come punto di riferimento nel mercato dei veicoli ibridi plug-in ed elettrici. Praticamente l’intera gamma di autovetture e veicoli commerciali offre almeno una versione elettrificata con l’etichetta DGT “Zero”.

Le versioni elettrificate rappresentano già una immatricolazione di autovetture su dieci per quanto riguarda il marchio francese di Stellantis. Peugeot grazie alla vendita di 6.749 unità vanta in questo segmento una quota di mercato del 10 per cento. Grande protagonista della gamma è stata la Nuova Peugeot 3008 Hybrid, l’auto elettrificata più venduta in Spagna, con 4.148 immatricolazioni e una quota di mercato cumulata del 9,6 per cento.

Insomma un vero e proprio trionfo per Peugeot che si conferma come brand leader del gruppo Stellantis in Europa. La casa automobilistica del Leone è stata nel 2021 leader in mercati importanti come quello spagnolo, quello francese e quello portoghese. nel 2021 in Francia dopo 60 anni il brand di Sochaux ha superato nelle vendite i cugini di Renault. Si tratta di un risultato impensabile fino a qualche anno fa.

Ovviamente soddisfatta il CEO di Peugeot Linda Jackson. Il nuovo numero uno della casa francese ha preso il posto ad inizio anno di Jean-Philippe Imparato passato ad Alfa Romeo. Naturalmente l’obiettivo per il marchio automobilistico del Leone sarà quello di fare ancora meglio in questo 2022 appena iniziato ma che già promette molto bene.

