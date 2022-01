Peugeot è leader di mercato anche in Portogallo

Dopo che nell’ultimo decennio la sua quota di mercato ha continuato a crescere anno dopo anno, finalmente Peugeot ha chiuso il 2021 ai vertici del mercato automobilistico portoghese. La casa automobilistica del Leone, che fa parte del gruppo Stellantis, è diventato il leader assoluto nella vendita di auto nuove nell’importante mercato automobilistico.

Peugeot ha dominato il settore delle auto in Portogallo nel 2021

Secondo i dati ACAP, Peugeot ha registrato un aumento delle vendite del 6,5 per cento e ha chiuso questo anno fiscale 2021 particolarmente impegnativo con 22.891 unità vendute (autovetture + veicoli commerciali leggeri). Questo risultato ha garantito al marchio transalpino in Portogallo una quota di mercato del 13,1 per cento. La casa automobilistica è anche leader nel mercato nazionale delle autovetture e nel segmento dei SUV.

Inoltre, Peugeot ha raggiunto la leadership di mercato per BEV (veicoli elettrici a batteria con una quota di mercato dell’11,7 per cento) ed è anche al primo posto nel mercato dei veicoli elettrificati (LEV) con una quota di mercato del 9,2 per cento. Per le auto completamente elettriche, il Leone ha venduto 1.545 unità in Portogallo con auto del calibro di e-208, e-2008, e-Rifter ed e-Traveler / e-Expert. Nella gamma di auto ibride, il brand di Stellantis ha immatricolato 1.116 unità: 3008 Hybrid, 508 e 508 SW Hybrid e 508 PSE.

Un altro segmento in cui Peugeot ha confermato ancora una volta la sua posizione di leadership unica in Portogallo nel 2021 è stato quello dei SUV. In questo segmento di mercato il marchio ha guadagnato una quota di mercato superiore al 16 per cento, con vendite pari a 9.865 delle ultime versioni di 2008, 3008 e 5008.

Considerato che il mercato delle auto in Portogallo è cresciuto solo dell’1,4% nel 2021, l’aumento delle vendite per Peugeot è stato davvero impressionante. Ma non si tratta di un qualcosa di casuale. Infatti il marchio transalpino ha lavorato duramente per il suo successo, aumentando la quota di mercato per 12 anni consecutivi.

Anche nel mercato dei veicoli commerciali leggeri, Peugeot ha mantenuto la sua posizione di leader nel 2021 con 5.296 unità vendute, pari a una quota di mercato del 18,4 per cento.

