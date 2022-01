Nuova Fiat Campagnola: possibile il ritorno? [RENDER]

Sul web nei giorni scorsi un video render dell’architetto e designer Tommaso D’Amico ha mostrato come potrebbe essere una nuova Fiat Campagnola. Le immagini, che hanno fatto letteralmente il giro del web, mostrano un modello che assomiglia ad una sorta di versione ridotta di Jeep Wrangler e che potrebbe provare a sfidare ad armi pari un gigante del settore come Suzuki Jimny. L’auto infatti, nella sua versione originale, era lunga appena 378 cm. Ovviamente al momento non c’è nessuna voce di un possibile ritorno di questo modello.

Ecco come potrebbe essere una nuova Fiat Campagnola

Ricordiamo che l’iconico fuoristrada di Fiat è stato prodotto dal 1951 al 1987. In passato più di una volta si era parlato del suo possibile ritorno ma alla fine non se ne è mai fatto nulla. Anche oggi sembra molto difficile la possibilità di rivedere una nuova Fiat Campagnola. Per l’Europa infatti la principale casa automobilistica italiana sembra essere più orientata verso altri modelli ed in particolare verso SUV e Crossover.

Nonostante ciò più di qualcuno trova accattivante l’idea di riportare in vita un così mitico modello e siamo sicuri che nel nostro continente una nuova Fiat Campagnola sarebbe certamente in grado di ritagliarsi il suo spazio nel mercato europeo. Nel caso in cui vi fosse l’ok dei dirigenti di Fiat, la vettura certamente nascerebbe sulla piattaforma STLA Small e avrebbe almeno una versione con motore completamente elettrico.

Sappiamo bene infatti che Fiat entro il 2030 ha intenzione di elettrificare completamente la sua gamma. In ogni caso al momento sembra davvero molto improbabile che con il piano industriale di Stellantis per quanto riguarda il marchio di Torino vi possa essere spazio per un’auto di questo tipo.

