Ferrari Purosangue: il 2022 sarà finalmente il suo anno

Ferrari Purosangue è un modello di cui si parla ormai da molti anni. Finalmente il prossimo anno sarà il momento per il debutto di questo veicolo. Si tratta del primo SUV nella storia della casa automobilistica del cavallino rampante. Fino a poco tempo fa sembrava impensabile che il produttore automobilistico di Maranello potesse entrare in un segmento di mercato che rappresenta quanto di più lontano vi possa essere da quella che è la storia, la tradizione e il DNA della Ferrari.

Il 2022 sarà l’anno di Ferrari Purosangue

Nonostante ciò in casa del Cavallino rampante si è deciso di effettuare questo passo per non lasciare importanti quote di mercato ai rivali che ormai un po’ tutti hanno deciso di entrare nel mondo dei SUV.

Basti pensare a modelli quali Lamborghini Urus, Aston Martin DBX, Bentley Bentayga Speed e Porche Cayenne Turbo GT. Ferrari Purosangue dunque dovrà superare la concorrenza di temibili avversari se vuole davvero entrare nella storia del cavallino rampante permettendo alla casa italiana di raggiungere un nuovo record di vendite.

Ovviamente man mano che ci avviciniamo al suo debutto aumenta la pressione su Flavio Manzoni e il suo team del Centro Stile Ferrari. Per quanto riguarda lo stile di questo modello, esso sarà dotato di un cofano lungo come tutte le GTdella casa di Maranello. Da quello che si intuisce dalle foto spia del prototipo camuffato, il modello della Ferrari non avrà le classiche sembianze degli altri SUV di lusso che vi sono sul mercato.

Una delle caratteristiche di questo modello sarà senza dubbio la presenza del motore ibrido ricaricabile abbinato al motore termico a benzina. Per quanto riguarda la data esatta del suo debutto, secondo indiscrezioni la conosceremo entro la fine del primo trimestre del 2022. Ma di sicuro la presentazione avverrà nella seconda metà del prossimo anno.

