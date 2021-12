Peugeot SUV Coupè: altra ipotesi sul suo aspetto

Entro la fine del 2022 Peugeot arricchirà la sua gamma con un nuovo modello. Si tratterà di un SUV coupè che nelle intenzioni dei dirigenti della casa automobilistica del Leone sarà chiamato a fare seria concorrenza a modelli del calibro di Renault Arkana. A proposito di questo modello, che secondo alcuni si chiamerà Peugeot 408, secondo altri Peugeot 308 Cross e secondo altri ancora Peugeot 4008, un nuovo render è stato pubblicato nelle scorse ore.

Ecco quale potrebbe essere l’aspetto del futuro Peugeot SUV Coupè

Si tratta dell’ipotesi stilistica del sito francese Auto-Moto che ha provato ad immaginare quale potrebbe essere esteticamente parlando, l’aspetto di questo futuro Peugeot SUV Coupè.

Dalle immagini appare evidente che l’autore del render ha ipotizzato che questo futuro modello della casa automobilistica del Leone possa avere alcuni degli elementi estetici principali che hanno caratterizzato le ultime novità uscite dalla casa francese ed in particolare della nuova generazione di 308.

Da questa ultima vettura deriva ad esempio il nuovo logo del Leone che sicuramente troverà spazio in questo SUV Coupè come negli altri futuri veicoli che il marchio transalpino di Stellantis lancerà sul mercato nei prossimi anni.

Il render immagina un modello dalle linee molto sportive e aerodinamiche, perfettamente in linea con quello che sarà il suo principale rivale Renault Arkana. Ricordiamo che Peugeot vuole continuare ad essere leader di mercato in Europa per il gruppo Stellantis e pertanto nei prossimi anni assisteremo al lancio di nuovi modelli che avranno il compito di confermare questo status di leader per la casa automobilistica del Leone. Vedremo dunque quali altre novità trapeleranno nei prossimi mesi a proposito di questo atteso SUV Coupè.

