Jeep Grand Cherokee Trackhawk vs Ford F-150: chi vince la drag race? [Video]

Hennessey Performance è senza dubbio uno dei tuner più famosi al mondo e soprattutto sa come mantenere i suoi faan incollati sullo schermo e a seguire le sue pagine social ufficiali attraverso delle drag race pubblicate con frequenza.

Nel corso dell’ultimo fine settimana, il preparatore con sede in Texas ha messo a confronto in una gara di accelerazione un Ford F-150 modificato e una Jeep Grand Cherokee Trackhawk completamente originale.

Jeep Grand Cherokee Trackhawk: il super SUV americano affronta un F-150 da 786 CV

Come è possibile vedere dal video, il pick-up dell’Ovale Blu è stato reso più accattivante grazie all’adozione di una livrea con inserti bianchi presenti su un corpo completamente rosso. In base a quanto affermato da Hennessey, l’F-150 dispone di sospensioni sportive (da cui proviene l’assetto ribassato), un pacchetto off-road opzionale che migliora le sue prestazioni sui sentieri battuti e alcuni aggiornamenti a livello di design (compresi i cerchi neri).

Tuttavia, ciò che fa davvero la differenza rispetto al modello di serie è quello che è presente sotto il cofano. Il motore originale è stato infatti abbinato a un compressore volumetrico da 3 litri, a un intercooler aria-acqua, a un filtro dell’aria aggiornato, a un nuovo sistema di alimentazione, a candele e corpo farfallato aggiornati, a un impianto di scarico in acciaio ossidabile, a una rimappatura dell’unità di controllo motore e ad altre piccole cose. Tutte queste modifiche si traducono in una potenza di 786 CV e 929 Nm di coppia massima.

Per quanto riguarda la Jeep Grand Cherokee Trackhawk, nonostante sia stata annunciata diversi anni fa è ancora un vero super SUV. Attualmente si presenta nella forma di serie, ma Hennessey ha dichiarato che presto riceverà il pacchetto HPE1000 che porta la potenza a ben 1000 CV.

Sotto il cofano è presente il motore Hemi V8 sovralimentato da 6.2 litri capace di sprigionare 717 CV e 875 Nm di coppia massima. Jeep afferma che il SUV americano impiega soli 3,5 secondi per accelerare da 0 a 96 km/h, 11,6 secondi per completare i 400 metri e raggiunge una velocità massima di 290 km/h. Il performante motore è abbinato alla trasmissione automatica TorqueFlite a 8 marce e alla trazione integrale.

Per scoprire il vincitore della drag race vi consigliamo di cliccare sul tasto Play dell’anteprima del video presente dopo la galleria fotografica.