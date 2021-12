Maserati 5000 GT: all’asta uno dei soli tre esemplari con carrozzeria Touring

La Maserati 5000 GT è una delle auto più rare progettate dalla storica casa automobilistica modenese. Ora, un esemplare del 1961 sarà presto offerto all’asta. La 5000 GT è stata la risposta diretta del Tridente alla Ferrari Superamerica. Tuttavia, mentre il cavallino rampante è riuscito a costruire 47 unità, Maserati ha assemblato solo 34 complessivamente.

Quello atteso all’asta il mese prossimo tramite Gooding & Company è uno di questi. Si tratta però di una Maserati 5000 GT ancora più speciale in quanto soltanto tre sono state carrozzate dalla Carrozzeria Touring di Milano.

Maserati 5000 GT: Gooding & Company proporrà all’asta il mese prossimo un rarissimo esemplare

La 5000 GT in questione è stata mostrata per la prima volta al Salone di Ginevra nel 1960 e sarà la prima con carrozzeria Touring ad essere mai proposta all’asta. Sotto il cofano si nasconde un motore V8 da 5 litri, il primo mai offerto in un’auto stradale da Maserati. Si basava in gran parte sul propulsore da 4.5 litri utilizzato sulla 450S da corsa.

Dal 1960, l’auto è passata di mano diverse volte attraverso delle vendite private. Inizialmente, è stata venduta a un membro della famiglia Orsi (che gestiva all’epoca Maserati) prima di essere restituita all’azienda cinque anni dopo. È stata poi venduta a un principe saudita prima di avere vari proprietari sparsi in Europa e Stati Uniti.

L’attuale proprietario ha recentemente effettuato un restauro della 5000 GT per riportarla alle condizioni di fabbrica. La carrozzeria è stata riverniciata in Azzurro Vincennes mentre l’abitacolo è caratterizzato da un rivestimento in pelle nera.

Gooding & Company prevede di proporre all’asta la Maserati 5000 GT del ‘61 il 28 gennaio a una stima di vendita compresa fra 700.000 e 900.000 dollari (619.428-796.407 euro). Secondo quanto riportato dalla casa d’aste, la vettura proviene da un rispettato collezionista Maserati che ha posseduto molte delle migliori vetture stradali degli anni ‘50 e ‘60.

Presentata in condizioni parzialmente restaurate, l’auto rappresenta un’opportunità unica per i collezionisti di acquisire un’importante Maserati, completarne il restauro ed esporla ai vari concorsi.