Maserati MC20 Cabrio: sarà questo il suo aspetto finale? [Render]

Attraverso alcune immagini ufficiali, Maserati ha confermato l’esistenza della versione cabrio della nuova Maserati MC20, che rappresenta l’inizio di una nuova era per il Tridente. Purtroppo, il prototipo ufficiale indossava del camuffamento, quindi l’aspetto finale non è stato ancora rilevato.

Tuttavia, il renderista Theottle ha pubblicato su YouTube esattamente il giorno dopo un video in cui mostra come potrebbe essere l’aspetto finale della MC20 Cabrio partendo dalla Ferrari F8 Spider.

Maserati MC20 Cabrio: ecco come potrebbe essere il suo aspetto finale

A livello meccanico, la nuova super sportiva della casa automobilistica modenese è più strettamente correlata alla 296 GTB piuttosto che alla F8. Purtroppo, non sappiamo se il brand di Stellantis abbia deciso di seguire un percorso progettuale diverso oppure se la vettura finale sarà molto simile a quella ipotizzata da Theottle.

Ad ogni modo, la Maserati MC20 Cabrio avrà lo stesso motore V6 biturbo da 3 litri presente sulla versione coupé. Si tratta del nuovo Nettuno che ha debuttato per la prima volta proprio sulla Maserati Corse 2020.

Tale powertrain riesce a sviluppare 630 CV di potenza a 7500 g/min e 730 Nm di coppia massima a 3000-5500 g/min, con limite fissato a 8000 g/min. Parliamo dunque di numeri più che sufficienti per assicurare delle ottime prestazioni in open air.

Il nuovo sei cilindri viene fornito con una coppia di turbocompressori e un sistema iniezione diretta e indiretta di carburante a 350 bar attraverso due iniettori per cilindro, per un totale di 12. Le prestazioni garantite dalla vettura sono parecchio interessanti.

Parliamo di uno scatto da 0 a 100 km/h in soli 2,9 secondi e da 0 a 200 km/h in 8,8 secondi mentre la velocità massima è di 325 km/h. Accanto alla vettura c’è una trasmissione a doppia frizione a 8 marce fornita da Tremec che è la stessa utilizzata sulla Chevrolet Corvette C8, oltre alla trazione posteriore.

In arrivo anche la versione 100% elettrica

Oltre ad anticipare l’arrivo della MC20 Cabrio, lo storico marchio modenese ha promesso una versione 100% elettrica che sarà equipaggiata dal propulsore Folgore. Sfortunatamente, al momento non abbiamo nessuna informazione su questa variante, ma sicuramente il 2022 porterà delle novità in merito.

Considerando che la Maserati MC20 è stata presentata in anteprima a febbraio 2020, la convertibile dovrebbe arrivare due anni dopo, quindi entro la fine del prossimo anno. La versione EV, invece, è attesa entro il 2024.