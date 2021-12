Fiat 500 Elettrica eletta migliore auto elettrica urbana

La nuova Fiat 500 Elettrica è stata eletta Best Urban Electric Car in occasione dei DrivingElectrics Awards 2022. Questa è la quarta edizione del concorso e il primo anno a proporre questa nuova categoria. Richard Ingram, editor di DrivingElectric, ha dichiarato che la nuova 500 Elettrica è ancora la migliore nel suo segmento.

Reinventata completamente e adattata per l’era elettrica, questa versione retro della piccola vettura evergreen risulta scattante, agile e divertente da guidare, con una gamma che soddisferà due volte i conducenti urbani.

Fiat 500 Elettrica: la city car a zero emissioni è stata premiata durante i DrivingElectrics Awards 2022

La Fiat 500 Elettrica è la prima Fiat completamente elettrica progettato da zero. Porta con sé una serie di funzioni di prima categoria come le tecnologie di guida autonoma di Livello 2, una serie di batterie fra cui scegliere e un’autonomia massima di 320 km nel ciclo WLTP. Parliamo del più lungo range di percorrenza proposto da qualsiasi altra city car elettrica disponibile ad oggi sul mercato. In aggiunta, abbiamo di fronte l’unica cabrio a quattro posti nel suo segmento.

Oltre ad avere un propulsore elettrico, la nuova 500 Elettrica mostra la sua natura green anche in altri aspetti. Ad esempio, i sedili sono stati in parte realizzati con filato Seaqual che deriva direttamente dalla plastica riciclata (10% proveniente dal mare e 90% dalla terra).

Greg Taylor, country manager di Fiat UK, ha dichiarato che questo premio celebra ancora una volta l’arrivo della Fiat 500 Elettrica 2022 e il suo successo sia nel Regno Unito che in tutto il mondo. Rappresenta un momento cruciale nel rendere la mobilità sostenibile, connessa, autonoma e accessibile a tutti gli automobilisti.

Con una serie di funzionalità, come il nuovo sistema di infotainment, la versione convertible, la guida autonoma di Livello 2 (entrambe esclusive nel suo segmento) e quattro diversi allestimenti, esiste praticamente una 500e per tutti.

Ricordiamo che la nuova Fiat 500 Elettrica è disponibile in tre versioni: berlina, cabrio e 3+1. A sua volta può essere scelta in quattro diversi allestimenti chiamati La Prima, Icon, (RED) e Action.