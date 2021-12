Opel Manta-e: tutto quello che sappiamo fino ad ora

Si parla tanto della futura Opel Manta-e. Del resto si tratta di un modello che riporta in vita un nome iconico che fa parte della storia della casa automobilistica tedesca di Stellantis. Nei giorni scorsi infatti vi abbiamo mostrato anche un render che prova ad ipotizzare quale potrebbe essere l’aspetto di questo modello quando finalmente metterà piede in concessionaria.

Ecco tutto quello che sappiamo sulla futura Opel Manta-e

A proposito di questo modello sappiamo che si tratterà di un Crossover elettrico dal design molto sportivo. La vettura sarà posizionata nel segmento dei D-SUV e misurerà 4,70 metri di lunghezza. Il suo nome renderà omaggio a uno dei classici più ambiti del marchio, la leggendaria coupé Manta, venduta tra il 1970 e il 1988 e che ha lasciato un numero significativo di vittorie nelle corse.

Per quanto riguarda la collocazione della nuova Opel Manta-e nella gamma del produttore tedesco, essa si andrà ad inserire al di sopra di Mokka, Crossland e Grandland, condividendo con la futura generazione di Opel Insignia il compito di diventare la massima esponente del marchio.

Secondo un’anteprima pubblicata dalla stessa Opel, possiamo aspettarci un design crossover molto sportivo, con un cofano corto, passaruota molto pronunciati e una morbida discesa dal tetto fastback . Tra i suoi rivali ci saranno la Ford Mustang Mach-E, la Hyundai IONIQ 5, la Nissan Ariya, la Tesla Model Y, la Toyota bZ4X e la Volkswagen ID.4 e ID.5.

Questo modello dovrebbe nascere sulla piattaforma STLA Medium. Usiamo il condizionale in quanto per il momento da Stellantis non sono arrivate conferme sulle dimensioni di questo futuro modello di Opel.

Se così fosse l’autonomia di questa auto dovrebbe arrivare fino a circa 700 km con una ricarica completa. Probabile che la gamma dei motori comprenda diverse soluzioni elettriche che varieranno in base alla potenza massima erogata e all’autonomia garantita dalla batteria.

Al momento rimangono sconosciuti i prezzi della futura Opel Manta-e. Maggiori informazioni su questo modello dovrebbero arrivare agli inizi del prossimo anno quando il gruppo Stellantis rivelerà i piani strategici relativi ai suoi 14 marchi e quindi conosceremo nel dettaglio quello che accadrà nella futura gamma di Opel.

