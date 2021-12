Dodge annuncia nuova linea di componenti

Importante novità per il marchio Dodge. La casa automobilistica americana che fa parte del gruppo Stellantis ha annunciato negli Stati Uniti nelle scorse ore una nuova linea di componenti denominata Direct Connection. Si tratta di componenti e parti pensate per auto ad alte prestazioni. Gli ordini per i ricambi Direct Connection verranno aperti alla fine del primo trimestre 2022.

Anche la rete di concessionari Dodge Power Brokers, che fungerà da fonte esclusiva per tutte le parti ad alte prestazioni Direct Connection, inizierà a essere operativa alla fine del primo trimestre 2022.

Dodge ha annunciato una nuova linee di componenti denominata Direct Connection

Dodge ha fatto sapere che le parti realizzate da Direct Connection sono progettate, sviluppate e convalidate dall’ingegneria del gruppo Stellantis e danno ai loro clienti la tranquillità che viene fornita con la copertura della garanzia sulle prestazioni supportata dalla fabbrica.

Le parti Direct Connection installate/sostituite da un concessionario Dodge Power Brokers su un veicolo Dodge mantengono la garanzia limitata di base del veicolo nuovo di tre anni/36.000 miglia e la garanzia limitata del gruppo propulsore di cinque anni/60.000 miglia dalla data di installazione originale.

Inoltre segnaliamo anche la presenza di un nuovo catalogo ricambi Direct Connection, ora disponibile per il download su Dodge.com/dodge-muscle. Esso offre informazioni complete sui ricambi e sui prezzi, mentre la hotline Direct Connection al numero (800) 998-1110 è attiva e funzionante per fornire supporto tecnico direttamente dagli esperti della casa americana.

Insomma sicuramente una bella notizia per tutti i fan e i clienti del brand di Stellantis che potranno ora sbizzarrirsi ad arricchire le proprie muscle car con questa nuova gamma di componenti pensati appositamente per le vetture ad alte prestazioni.

