Jeep vuole insegnare la guida fuoristrada online

Nelle scorse ore Mamatha Chamarthi, responsabile di Software Business e Product Management, per il gruppo Stellantis in India ha dichiarato che Jeep vuole insegnare ai suoi clienti che ne faranno richiesta come si guida fuoristrada.

L’obiettivo è quello di fornire un’esperienza di trail end-to-end off-road come servizio. Il tutto avverrà non gratuitamente ma dietro il pagamento di un abbonamento che comunque dovrebbe avere un prezzo molto contenuto.

Jeep offrirà corsi online di guida fuoristrada ai suoi clienti dietro il pagamento di un abbonamento

Anche i principianti potranno arruolarsi nel servizio di Jeep che potrà “educarli e addestrarli” alla guida fuoristrada. La casa automobilistica americana di Stellantis sta inoltre sviluppando un istruttore virtuale di bordo in grado di monitorare i progressi dell’abbonato.

Chamarthi ha detto che attraverso il software, Jeep sarà in grado di valutare come stanno guidando i suoi clienti istruendoli continuamente lungo il percorso in modo che possano divertirsi, ma, allo stesso tempo, essere al sicuro.

Jeep mira anche ad aiutare i clienti a trovare e organizzare percorsi fuoristrada con altri proprietari, oltre a immortalare l’esperienza e condividerla online. Inoltre, li aiuterà a rintracciare altre necessità, come l’attrezzatura da campeggio, di cui potrebbero aver bisogno all’aperto. Con tutto coperto, dalla formazione all’organizzazione e ai percorsi fuoristrada, Jeep crede che il suo servizio fornirà ai clienti un’esperienza “end-to-end”.

Questi nuovi servizi che per il momento saranno pensati solo per l’India ma che in futuro potrebbero riguardare anche altri mercati saranno elargiti non solo ai nuovi clienti ma anche a quelli esistenti che ne faranno richiesta.

Vedremo dunque se questa novità farà breccia tra i clienti della casa automobilistica americana di Stellantis e se in futuro la tecnologia potrà essere utilizzata sempre più spesso anche per scopi di addestramento o didattica.

