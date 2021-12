Jeep: i nuovi SUV 4xe non hanno paura di neve e ghiaccio

I SUV Jeep sono famosi per riuscire ad affrontare senza problemi la stagione invernale ricca di neve, ghiaccio e temperature basse. Grazie alla tecnologia 4xe ibrida plug-in, introdotta su Renegade e Compass 4xe e recentemente anche sull’iconica Wrangler, è possibile affrontare la stagione fredda con maggiore serenità stando al volante di una Jeep, sia tra le vie cittadine innevate che nelle percorrenze più lunghe per raggiungere la località montane.

Merito della nuova trazione integrale che consente ai modelli 4xe non solo di conservare le prestazioni 4×4 dalle versioni con motore a combustione interna, ma di migliorarle ulteriormente assicurando la motricità per muoversi in sicurezza anche sulla neve o sul ghiaccio.

Jeep: la gamma di SUV 4xe permette di affrontare senza problemi l’inverno

Il segreto sta nella combinazione tra motore endotermico e propulsore elettrico su cui si basa la trazione 4xe. Questa fornisce una coppia maggiore rispetto a quella erogata da una vettura tradizionale e garantisce la possibilità di regolarla con estrema precisione sia nelle fasi di spunto che nella guida a quattro ruote motrici più impegnativa, quando è necessario un rapporto di trasmissione ridotto.

4xe identifica meglio l’elettrificazione secondo Jeep e amplifica i valori fondamentali del marchio, prima di tutti la libertà di andare ovunque e far qualsiasi cosa grazie alla modalità di guida full electric.

Grazie alla tecnologia plug-in hybrid, le Jeep Compass, Renegade e Wrangler 4xe combinano tutti i vantaggi delle emissioni zero in modalità elettrica con le prestazioni all-terrain e la sicurezza delle quattro ruote motrici. In aggiunta, i conducenti possono beneficiare di sistemi e dotazioni di riferimento per una guida sicura su neve e fondi scivolosi.

Un esempio è la modalità Snow presente su Renegade e Compass 4xe che permette di ridurre al minimo il sovrasterzo e massimizzare la trazione. Sulla Jeep Wrangler 4xe è invece presente la modalità 4H part time ideale per affrontare i terreni innevati grazie alla coppia ripartita 50/50 in modo permanente.

Tanti sistemi a disposizione per affrontare neve e ghiaccio

Disponibile anche il sistema Hill Descent Control che controlla la velocità in discesa agendo sui freni anteriori e posteriori per una guida sicura anche in inverno. Nel caso della Wrangler ibrida plug-in c’è il sistema Selec-Speed Control che mantiene la velocità impostata in discesa, salita e in piano.

Il differenziale posteriore a slittamento limitato presente sulla Wrangler Sahara 4xe indirizza in modo automatico la coppia tra le ruote posteriori a seconda delle condizioni di aderenza per massimizzare la trazione anche sulla neve.

La variante Rubicon, invece, si contraddistingue per il bloccaggio dei differenziali posteriore e anteriore per aumentare la motricità sui fondi a bassa aderenza e ad aderenza differenziata.

La funzione eCoasting consente di sfruttare l’energia cinetica della vettura per rigenerare energia e accumularla nella batteria durante le lunghe discese. Ciò non solo va a vantaggio dell’efficienza e dell’ecologia, ma consente di garantire una ricarica della batteria più rapida durante la marcia attraverso il settaggio più intenso dell’eCoasting.

Per trasportare comodamente l’attrezzatura sportiva per la neve, le Jeep 4xe dispongono di un’ampia gamma di accessori sviluppati appositamente da Mopar.