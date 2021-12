Jeep Wrangler 4xe e Grand Cherokee premiate per le loro capacità off-road

Jeep ha ricevuto nelle scorse ore due importanti premi consegnati da GearJunkie. In particolare, la nuova Jeep Wrangler 4xe è stata premiata Best 4×4 mentre la nuova Jeep Grand Cherokee Best SUV durante gli Adventure Vehicle of the Year Awards.

La Wrangler 4xe, che propone fino a 53 km di autonomia in modalità 100% elettrica e una potenza di 380 CV e 637 Nm di coppia massima provenienti da un gruppo propulsore ibrido plug-in (costituito da un quattro cilindri turbo da 2 litri abbinato a un propulsore elettrico) ha impressionato i redattori di GearJunkie per le sue capacità off-road, la potenza impressionante e il propulsore silenzioso e con coppia elevata.

Jeep Wrangler 4xe e nuova Grand Cherokee: GearJunkie premia i due SUV della casa statunitense

Bryon Dorr, motor editor di GearJunkie, ha affermato che il fuoristrada ibrido plug-in è molto simile a una Trail Rated e una trazione elettrica quasi silenziosa e potente allo stesso tempo è un vero divertimento in fuoristrada.

Per quanto riguarda la nuova Jeep Grand Cherokee, la quinta generazione che per la prima volta include un’opzione a tre file con la nuova Grand Cherokee L, ha entusiasmato gli editor di GearJunkie per la capacità e il comfort offerti. In questo caso, Dorr ha dichiarato di aver guidato sia la versione con motore V6 che quella con V8 ed entrambe in configurazione a cinque e sette posti.

In aggiunta, i collaudatori di GearJunkie hanno avuto la possibilità di trainare, guidare su strade di montagna tortuose e persino fare un po’ di guida sulle rocce. Inutile dire che questo nuovo SUV full-size è pronto per l’avventura, ha dichiarato Bryon Dorr.

Jim Morrison, vice presidente e capo di Jeep Nord America, ha commentato dicendo che questi riconoscimenti incarnano il motivo per cui i clienti Jeep amano così tanto la Jeep Wrangler 4xe e la Grand Cherokee di quinta generazione.

Morrison ha detto che entrambi i modelli sono i migliori SUV 4×4 della categoria e mettono a disposizione la leggendaria capacità Jeep e quello spirito avventuroso unico che proviene solo da un SUV della casa automobilistica americana.