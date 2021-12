Peugeot in testa al mercato spagnolo

Peugeot si avvia verso il quarto anno di leadership consecutiva all’interno del mercato auto spagnolo. Questo dominio che la casa automobilistica del Leone sta portando avanti da qualche anno a questa parte in Spagna non è frutto del caso ma di una strategia di rinnovamento molto apprezzata dai suoi clienti che sta puntando forte sull’elettrificazione senza timore alcuno.

Peugeot: il suo dominio in Spagna frutto di scelte azzeccate

Con l’80 per cento delle sue auto che possono essere acquistate in versione elettrificata, cioè 100% elettrica o ibrida plug-in, le immatricolazioni di questo tipo di veicolo rappresentano già il 10 per cento delle vendite accumulate del marchio del Leone in Spagna.

Basti pensare alla Peugeot 3008 Hybrid, che è l’auto elettrificata più venduta nel mercato spagnolo finora quest’anno, con 3.719 consegne e una quota del 9,7 per cento.

Joao Mendes, direttore del marchio per Spagna e Portogallo è ovviamente soddisfatto di questi dati. Peugeot infatti non solo è leader del mercato per quanto riguarda le auto ma domina anche nel settore dei veicoli commerciali leggeri. Il numero uno della casa francese ci tiene a precisare che questo risultato non è frutto del caso ma di duro lavoro e della strategia messa in piedi dal marchio.

Per quanto riguarda i modelli che rendono possibile in Spagna la leadership della casa automobilistica francese che fa parte del gruppo Stellantis, va segnalata la 2008.

Il SUV prodotto a Vigo e disponibile in versione 100 per cento elettrica che occupa la terza posizione nella classifica del mercato delle autovetture, con 17.163 immatricolazioni conseguite fino a novembre che rappresentano il 2,2 per cento di tutte le autovetture vendute in Spagna.

Inoltre Peugeot si è affermata come punto di riferimento nel mercato dei veicoli ibridi plug-in e 100% elettrici. Insomma un vero e proprio dominio per il marchio transalpino che spera di continuare così per molti anni ancora nella penisola iberica.

