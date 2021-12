Volkswagen batte Fiat nell’usato in Brasile

Le cose per Fiat vanno molto bene in Brasile anche per quello che riguarda le vendite di auto usate. La principale casa automobilistica italiana infatti è riuscita a piazzare a novembre 2021 3 auto tra le prime 4 usate più venduto nell’importante mercato latino americano. Nonostante ciò dobbiamo registrare una piccola “sconfitta per il marchio di Stellantis. Infatti la vettura usata più venduta il mese scorso in Brasile non è stata un’auto italiana ma la Volkswagen Gol.

In Brasile Volkswagen batte Fiat ma solo nell’usato

La celebre vettura di Volkswagen equivalente brasiliano dell’europea Volkswagen Golf ha venduto il mese scorso la bellezza di 64.548 unità nel mercato delle auto usate. Con questo risultato l’auto è stata nettamente la vettura più venduta in Brasile il mese scorso per quanto concerne i veicoli di seconda mano. Nonostante ciò Fiat si consola piazzando 3 auto rispettivamente al secondo, terzo e quarto posto di questa classifica che si basa sui dati ufficiali di vendita.

Al secondo posto dietro Volkswagen Gol troviamo Fiat Palio con 38.827 unità, al terzo troviamo invece la Uno, che sta per uscire di produzione. La celebre auto della casa italiana il mese scorso ha venduto 37.061 unità Al quarto posto di poco fuori dal podio c’è invece il pickup Strada con 23.963 unità. Strada è la vettura più venduta in assoluto nel 2021 in Brasile per quello che riguarda però i nuovi modelli.

In questa classifica troviamo poi al 13 esimo posto un’altra auto di Fiat, la berlina Siena che in totale il mese scorso ha venduto 17.130 unità nel mercato dell’usato. La casa italiana comunque si consola con il primo posto tra le case automobilistiche nelle vendite di auto nuove e con due sue auto nei primi due posti tra le vetture più vendute in assoluto in Brasile nel 2021: Strada e Argo.

