Fiat Strada è già matematicamente la vettura più venduta in Brasile

Fiat Strada continua ad essere uno dei modelli di maggior successo in Brasile degli ultimi anni. Il pickup compatto della principale casa automobilistica italiana a 16 giorni dalla fine del 2021 si è di fatto già laureato come la vettura più venduta in assoluto degli ultimi 12 mesi in Brasile. Infatti ad oggi 15 dicembre 2021, le immatricolazioni complessive del pickup compatto di Fiat in Brasile ammontano a più di 103 mila. Questo significa che la seconda auto più venduta nel paese latino americano, Fiat Argo, conta oltre 20 mila unità in meno.

A 16 giorni dalla fine del 2021 Fiat Strada ha già la certezza di essere la vettura più venduta in Brasile

Dunque sembra ormai quasi matematico che Fiat Strada sarà a fine anno l’auto più venduta in assoluto. E’ impossibile che le rivali più vicine riescano a immatricolare decine di migliaia di unità in così poco tempo. Questo modello dunque non solo conquisterà la leadership dei veicoli commerciali leggeri ma anche quella delle auto in generale.

Insomma questo modello dimostra che con la nuova generazione ha fatto un ulteriore salto di qualità Il veicolo infatti era già molto popolare anche con la vecchia versione ma con la nuova vendite si sono moltiplicate.

Anche nel 2022 Fiat Strada dovrebbe essere uno dei modelli più venduti in assoluto. Il pickup compatto di Fiat ha ancora molte frecce al suo arco da tirare per aumentare le sue immatricolazioni anche in vista del prossimo anno. Ultimo esempio la versione con cambio automatico appena sbarcata sul mercato e destinata a diventare una delle più vendute in assoluto in terra brasiliana.

Per quanto riguarda invece la classifica delle sole auto, Fiat Argo sembra vicina a conquistare la vittoria finale ma ancora non vi sono certezze in quanto Hyundai HB20 dista solo poche migliaia di unità.

Il trionfo del gruppo Stellantis è concluso con le leadership di Jeep Renegade e Compass rispettivamente nei segmenti dei SUV compatti e medi. Le cose nel 2022 per il gruppo Stellantis nel più importante mercato latino americano dovrebbe andare ancora meglio con l’arrivo di modelli quali Fiat Pulse e Citroen C3.

