Fiat richiama quasi 24.000 veicoli in Brasile

Fiat nelle scorse ore si è resa protagonista di un grosso richiamo in Brasile. Sarebbero quasi 24 mila le auto che la principale casa automobilistica italiana ha richiamato per un problema. Nello specifico si tratterebbe di 5.435 unità della berlina compatta Argo e 1.057 e della berlina sedan Cronos/model year 2021 e 2022, 9.932 pickup Strada 2022 e 2.806 furgoni Fiorino, 2.249 Gran Siena e 2.310 Uno 2021. Per queste auto si dovrà controllare se vi è la necessità di cambiare la pompa del carburante.

Richiamate 24 mila auto da Fiat in Brasile per un problema alla pompa del carburante

Secondo quanto annunciato dalla principale casa automobilistica italiana in tali auto è stata individuata la possibilità che le pompe carburante prodotte tra il 2 e il 12 luglio 2021 potrebbero avere problemi di funzionamento interno.

Questo, così come dice anche la stessa Fiat, potrebbe in alcuni casi estremi anche provocare l’interruzione dell’erogazione di carburante al motore mentre il veicolo è in movimento. Se ciò si verifica, esiste la possibilità che si possano verificare incidenti con danni materiali, gravi o anche mortali agli occupanti del veicolo e/o a terzi.

Come sempre accade in questi casi Fiat dirà ai clienti coinvolti nel richiamo quando e dove portare la propria auto per la riparazione che avrà una durata di circa 90 minuti e sarà a titolo completamente gratuito.

Ricordiamo che Fiat in Brasile è la casa automobilistica leader dell’intero mercato in questo 2021 che è stato fino ad ora un anno ricco di soddisfazioni per il marchio automobilistico di Stellantis. Al momento il pickup Fiat Strada e la berlina compatta Argo sono le due auto più vendute in assoluto in quel mercato nel 2021.

Ti potrebbe interessare: Fiat: ecco come la principale casa automobilistica italiana ha fatto a risorgere dopo un periodo buio in Brasile