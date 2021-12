Jeep Grand Cherokee L avrà uno schermo aggiuntivo per il passeggero

Nel settore automobilistico gli schermi stanno diventando sempre più importanti per chi decide di acquistare una nuova vettura. Questi ormai sono considerati come un elemento indispensabile all’interno delle auto, sebbene a volte possano essere pericolosi per chi guida. Questi display infatti aumentano il valore complessivo dei veicoli e questo ovviamente è considerato come un aspetto molto importante da tutti i produttori di veicoli. Questo è anche il caso della Jeep Grand Cherokee.

L’auto introdotta alcuni mesi fa da Jeep, offre la possibilità di installare un altro schermo per il passeggero anteriore, ma solo nella versione più costosa Grand Cherokee Summit Reserve. Si tratta di una novità molto interessante che ha sicuramente colpito l’immaginazione dei clienti nord americani del brand automobilistico di Stellantis.

Possibilità di avere uno schermo per il passeggero anteriore nella nuova Jeep Grand Cherokee L

Lo schermo per il passeggero sarà disponibile anche sulla Jeep Grand Cherokee L, ma secondo le indiscrezioni degli addetti ai lavori di Mopar Insider, sarà un’opzione solo per alcuni livelli di allestimento, quelli ovviamente più costosi.

A quanto pare, lo schermo del passeggero anteriore infatti sarà opzionale per i modelli Jeep Grand Cherokee L Limited, Overland e Summit 2022. Lo ha confermato Mopar Insiders. Avrà un codice opzione RJA e si dice che negli Stati Uniti avrà un prezzo di $ 1.095.

Lo schermo del passeggero anteriore di Jeep Grand Cherokee misura 10,25 pollici e ha quattro funzioni tecniche principali. Può fungere da “copilota” per la navigazione e il controllo del dispositivo, per l’intrattenimento (tramite HDMI), per Amazon Fire TV per auto e come display per telecamere esterne. Il connettore HDMI fornisce il mirroring dello smartphone e altre funzioni del sistema UConnect 5.

Al momento nel configuratore questa opzione non è ancora disponibile. Probabilmente si dovrà aspettare ancora qualche tempo prima di poter scegliere questa opzione sempre che naturalmente le indiscrezioni di Mopar Insider risulteranno confermate. Vedremo dunque quali altre novità arriveranno a proposito della nuova auto di Jeep, un modello che sta avendo un certo successo negli Stati Uniti e che si prepara a sbarcare anche dalle nostre parti.

