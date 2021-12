Alfa Romeo: 5 anni di garanzia su tutte le sue vetture in Spagna

Alfa Romeo vuole aumentare la fiducia dei clienti nei suoi confronti. Per questo in Spagna è stato annunciato nelle scorse ore dal numero uno della casa automobilistica del Biscione in Spagna, Francesco Colonnese, che tutte le sue auto avranno una garanzia di 5 anni.

Quindi, dal prossimo anno 2022, tutti coloro che acquisteranno una vettura dello storico marchio milanese in Spagna avranno automaticamente una garanzia del costruttore di cinque anni , come annunciato da Colonnese in un incontro con la stampa che si è tenuto nei giorni scorsi a Madrid.

Alfa Romeo: dal 2022 tutte le auto vendute in Spagna dal Biscione avranno garanzia di 5 anni

Colonnese ha precisato che si tratta di 5 anni “reali” e non una semplice estensione della garanzia come avviene in alcuni casi. In questa maniera Alfa Romeo diventa la casa automobilistica di Stellantis ad offrire la più lunga garanzia sulle sue auto. Il dirigente capo del Biscione ha confermato che con questa mossa si vuole migliorare fiducia e percezione del marchio premium di Stellantis. Sempre nella stessa ottica avverrà anche una revisione della rete di rivenditori in Spagna per migliorare qualità e servizi.

Insieme all’estensione della garanzia, il brand di Stellantis ha posto grande enfasi anche sull’arrivo dei nuovi modelli. Il primo a farlo sarà nel 2022 Alfa Romeo Tonale, che si colloca nel segmento dei SUV di medie dimensioni o C-SUV e che potrebbe diventare una rivale di modelli come Audi Q3, BMW X1, Mercedes GLA, Volvo XC40 o Lexus UX, tra gli altri.

L’obiettivo in Spagna come del resto in tutta Europa sarà quella di aumentare e non di poco le vendite di Alfa Romeo che negli ultimi anni hanno subito una forte contrazione passando dalle oltre 150 mila del 2017 alle 25 mila del 2020. Anche in Spagna nel 2021 si sono vendute solo 2 mila unità, un numero molto più basso rispetto a quanto accadeva fino ad alcuni anni fa.

Grazie ai nuovi modelli che arriveranno uno ogni anno per i prossimi cinque anni, le cose per la casa automobilistica del Biscione dovrebbero cambiare nettamente anche nella penisola iberica che continua ad essere considerata come fondamentale per il futuro del brand premium globale di Stellantis.

Ti potrebbe interessare: Alfa Romeo Giulia e Stelvio: i dati aggiornati sulle vendite di Europa delle due vetture della casa automobilistica milanese