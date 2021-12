Jeep Renegade 2023: un primo sguardo alla versione Trailhawk [Video]

Jeep ha rivelato nelle scorse ore un primo teaser ufficiale del Jeep Renegade 2023 con specifiche brasiliane attraverso un prototipo completamente camuffato. In aggiunta, sono state pubblicate su YouTube le prime video recensioni di alcune unità testate dai media brasiliani più famosi.

Grazie ad AutosSegredos, uno dei siti Web automobilistici più popolari in Brasile, Mopars Insiders ha avuto la possibilità di ricevere qualche foto dello stesso prototipo di Jeep Renegade Trailhawk 2023 mostrato nell’immagine ufficiale.

Jeep Renegade 2023: la versione Trailhawk testata dai media brasiliani

È possibile vedere il badge T270 che fa riferimento al quattro cilindri in linea Firefly turbo da 1.3 litri presente sotto il cofano, che appartiene alla famiglia Global Small Engine (GSE) concepita da Stellantis.

In Brasile, tale propulsore è disponibile con alimentazione tramite benzina ed etanolo. Nel primo caso riesce a sviluppare 180 CV mentre nel secondo 185 CV. Per entrambi è disponibile una coppia massima di 270 Nm. Il motore sarà abbinato alla trazione anteriore 4×2 e a quella integrale 4×4. Nel caso del Renegade Trailhawk 2023 presente in foto, è disponibile la trazione integrale.

Tramite il video teaser ufficiale, la casa automobilistica americana ha confermato che il nuovo restyling del popolare SUV compatto avrà il badge Trail Rated, quindi avrà tutte le credenziali off-road tipiche di una Jeep.

Nel caso della variante Trailhawk, la clip mostra il prototipo affrontare un’enorme pozza di fango, una discesa di 45°, alcuni tratti paludosi con acqua e strade fatte di sabbia e pietre. L’anteprima condivisa su YouTube da AutosSegredos ci dà un piccolo assaggio delle potenzialità del Jeep Renegade 2023 in versione Trailhawk.

Purtroppo, il recensore non ha potuto rivelare molte informazioni sul nuovo restyling del SUV compatto con specifiche brasiliane, ma possiamo vederlo in azione per la prima volta. Tuttavia è stato svelato che il nuovo Jeep Renegade riceverà il nuovo volante visto sulla Compass 2022 e sulle Grand Cherokee e Grand Cherokee L 2022, oltre a un cruscotto digitale presente in altri modelli Jeep di ultima generazione.