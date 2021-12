Nuovo Jeep Renegade: svelato il primo teaser ufficiale

Numero uno tra i SUV compatti, il Jeep Renegade arriverà con diverse modifiche all’inizio del 2022 attraverso un nuovo restyling per stare al passo con il mercato. Il primo video teaser del veicolo mostra che la prossima versione proporrà ancora più prestazioni, pur mantenendo la sua iconicità.

Sarà equipaggiato dal motore T270, il miglior propulsore turbo benzina prodotto in Brasile, con potenza di 185 CV con alimentazione tramite etanolo e 180 CV con benzina, oltre a 270 Nm di coppia massima e versioni 4×2 e 4×4.

Nuovo Jeep Renegade: svelato in anteprima il primo prototipo del nuovo restyling del SUV

Il video teaser di 22 secondi inizia con la sagoma del nuovo Renegade in mezzo a un paesaggio e poi viene mostrato il logo Trail Rated rilasciato nel 2003 dal marchio che attesta la massima capacità off-road di una Jeep.

La versione Trailhawk 4×4 equipaggiata con il nuovo motore T270 appare vivamente in una sequenza di scene, dimostrando di essere in grado di superare le più diverse sfide off-road, come un’enorme pozza di fango, una discesa nel terreno bagnato con pendenza di 45°, superfici paludose con acque e strade di sabbia e sassi.

L’apposito selettore della modalità di guida presente a bordo del Jeep Renegade permette di scegliere fra Auto, Snow, Sand/Mud e Rock, consentendo al guidatore di scegliere quella più adatta a vincere la sfida che lo attende.

Sarà basato sulla piattaforma Small Wide

Basato sulla piattaforma Small Wide, il nuovo Jeep Renegade porterà con sé diverse novità interessanti, mantenendo le migliori prestazioni off-road nella sua categoria. Le versioni 4×4 verranno proposte con un cambio automatico a 9 rapporti mentre quelle 4×2 con una trasmissione automatica a 6 marce.

Per la massima capacità disponibile, le varianti a trazione anteriore avranno il sistema Jeep Traction Control+, portando il potenziale avventuroso anche a chi non possiede un 4×4. A differenza del mercato italiano, il nuovo Renegade con specifiche brasiliane non sarà offerto con il motore GSE Turbo da 1 litro, così come la versione turbo 1.3 da 150 CV.

Purtroppo per gli amanti del diesel, Stellantis ha già anticipato la fine delle versioni a gasolio, molto probabilmente a causa delle poche vendite registrate. Dunque, chi vorrà acquistare una Jeep diesel, potrà optare solo per Compass e Commander.