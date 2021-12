Jeep Renegade risolverà un grosso problema con il restyling

In Brasile il prossimo anno debutterà una versione aggiornata di Jeep Renegade. La vettura di Jeep che in Brasile e in generale in America Latina ha un grosso successo subirà alcune lievi modifiche. La più importante riguarderà la gamma dei motori e risolverà quello che a detta di molti è un grosso problema della versione attuale del SUV venduto in America Latina.

Ecco quale sarà la novità più importante nel restyling di Jeep Renegade in America Latina

Le prestazioni delle versioni flex di Jeep Renegade non hanno mai convinto del tutto la stampa e nemmeno i clienti del marchio americano in America Latina. Ma il problema sarà definitivamente risolto con il restyling. Infatti il motore Flex 1.8 da 139 CV con etanolo sarà sostituito dallo 1.3 turboflex della famiglia T270 lanciato di recente, che eroga 185 CV e che già ha dato ottimi risultati su un altro modello venduto dalla casa americana di Stellantis in quel continente: Jeep Compass.

Questa sarà la più grande novità del SUV compatto di Jeep, che raggiungerà le concessionarie fino a febbraio 2022. La casa automobilistica americana riporta per questo modello un’accelerazione da 0 a 100 km/h in 9,7 secondi con etanolo e 9,9 secondi se il carburante è benzina. La velocità massima è di 202 km/h con etanolo e 200 km/h con benzina. I numeri di consumo non sono stati per il momento rilasciati.

Jeep Renegade: un nuovo motore dovrebbe finalmente risolvere una grave lacuna riscontrata nella versione venduta attualmente in America LatinaIl motore 1.3 sarà l’unico motore disponibile nel SUV di Jeep dopo questo restyling. Per il resto la nuova Jeep Renegade subirà anche lievi modifiche estetiche. Nella parte anteriore, i fari conserveranno la forma tonda che rimanda ai classici Jeep. Cambiano le luci, che portano l’illuminazione a LED completa nelle versioni più costose, come il Trailhawk.

Il frontale sembra aver guadagnato più volume. Quello che risulta più evidente è il disegno della calandra anteriore, che conserva le sette prese d’aria verticali, ma sembra essere più pronunciata. il nuovo Renegade è più lungo di 3 cm rispetto al suo predecessore. Altezza, larghezza e passo non sono stati modificati.

Sfortunatamente, Jeep non ha rilasciato fino ad ora alcun tipo di immagine della cabina. Si pensa però che il modello possa ereditare il nuovo cruscotto digitale di Jeep Compass. Vedremo dunque a proposito di questo modello quali altre novità trapeleranno quando finalmente sarà ufficialmente svelato.

