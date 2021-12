Imparato ha consegnato una Giulia GTA ad Andrea De Adamich

È una specie di ritorno alle origini nei confronti di un modello e di un marchio che sono rimasti intatti, vivi, nel cuore di Andrea De Adamich. Parliamo dell’Alfa Romeo Giulia GTA, quella che ora è stata consegnata direttamente dalle mani di Jean-Philippe Imparato all’iconico Andrea De Adamich.

Il pilota italiano, poi anche giornalista, è un’istituzione assoluta quando si parla di Alfa Romeo avendo praticamente vinto di tutto a bordo di sportive Alfa Romeo a cominciare dalla 1600 GTA con la quale ha trionfato nel Campionato Europeo Turismo del 1966 e del 1967. I suoi trascorsi all’Autodelta sono infatti un passaggio fondamentale della carriera di Andrea De Adamich legata al Biscione.

Una Alfa Romeo Giulia GTA per Andrea De Adamich

Ora Andrea De Adamich ha ricevuto le chiavi di una nuovissima (e decisamente bella) Alfa Romeo Giulia GTA in edizione limitatissima direttamente dalle mani del CEO di Alfa Romeo, Jean-Philippe Imparato. Evidentemente il filo conduttore che da sempre lega De Adamich al Biscione trova una conclusione valida in questa direzione, evidentemente quindi una fra le Giulia GTA in edizione limitatissima era destinata anche a lui.

Oltre ai successi in Alfa Romeo, Andrea De Adamich è legato a doppio filo col Biscione grazie anche al suo Centro Internazionale di Guida Sicura che gestisce da oltre 30 anni grazie a vetture Alfa Romeo come 75, 147, SZ e oggi Giulia Quadrifoglio, Stelvio Quadrifoglio e anche la 4C. Difficilmente vedremo la nuova Alfa Romeo Giulia GTA utilizzata come vettura per la scuola di guida sicura, molto più facilmente diventerà una tra le specialissime vetture della sua collezione personale.

La Giulia GTA consegnata a De Adamich ha come numero progressivo il 220 di 500 unità realizzate, mentre la consegna è stata formalizzata al Centro Stile Alfa Romeo di Torino. La GTA è verniciata in Rosso Etna e Andrea ha ricevuto anche un casco da collezione Bell in accordo con un set completo Alpinestars relativo all’abbigliamento da corsa oltre ad un telo copri vettura personalizzato: l’unica cosa che potrebbe non essere necessaria ad Andrea De Adamich, nel pacchetto che include l’acquisto della vettura, è il corso di guida dedicato abbinato all’acquisto di ogni Giulia GTA o GTAm.

Yesterday I was lucky enough to introduce one legend to another! I presented the legendary @Alfa_Romeo driver and journalist #AndreaDeAdamich with the key to his new #AlfaRomeoGiuliaGTAm at our #CentroStile headquarters in Turin. pic.twitter.com/cylAzD0wOc — Jean-Philippe Imparato (@JPImparato) December 14, 2021

La consegna delle chiavi alla presenza di Jean-Philippe Imparato segna un giusto riconoscimento ad un pilota che da sempre risulta legato al mondo Alfa Romeo. Un ringraziamento forte che Jean-Philippe Imparato ha descritto così:

“ho avuto la fortuna di presentare una leggenda a un’altra! Ho presentato al mitico pilota Alfa Romeo, oltre che giornalista, Andrea De Adamich le chiavi della sua nuova Alfa Romeo Giulia GTA presso la sede del nostro Centro Stile di Torino”.