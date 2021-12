DS Automobiles cresce sempre di più nel mercato premium

DS Automobiles ha chiuso novembre con 3563 auto vendute e una quota di mercato del 2,7%. In questo modo, la casa automobilistica francese è salita al settimo posto nella classifica del mercato premium in Spagna.

Oggi, con più immatricolazioni rispetto al 2020, l’azienda francese continua l’escalation iniziata lo scorso anno in un settore commerciale molto complesso. Il marchio di Stellantis ha raggiunto questo successo aziendale rimanendo fedele a sé stessa.

DS Automobiles: il giovane brand francese cresce sempre di più nel segmento premium

Oltre a incorporare nelle sue creazioni gli ultimi progressi tecnologici e tutto il savoir‑faire e la raffinatezza delle maison e degli artigiani francesi, il marchio parigino è stato caratterizzato, fin dalla sua nascita, da un forte impegno per la sostenibilità e l’ambiente.

Una promessa che è stata pienamente mantenuta fino ad ora quest’anno, con una media di emissioni CO2 di 106,9 g/km su tutta la sua gamma. Questo valore la rende l’azienda multi-energia più green nel settore premium spagnolo per oltre un anno.

Tale risultato è dovuto in gran parte al successo della gamma E-Tense, composta dalla versione 100% elettrica della DS 3 Crossback e dalle varianti ibride plug-in di DS 4, DS 7 Crossback e DS 9, che rappresentano già il 30% delle vendite complessive dei DS Automobiles in Spagna.

Si tratta della più grande presenza di veicoli elettrificati nelle immatricolazioni di un marchio di auto premium multi-energia. Queste cifre consentono a DS Automobiles di essere ottimista. In seguito al lancio commerciale della DS 4, il marchio si presenta per la prima volta a un nuovo anno fiscale con una gamma di quattro modelli dalla sua nascita avvenuta nel 2014.

La DS 4 è la proposta innovativa del brand francese per guadagnare terreno in una categoria molto importante, ossia quella delle berline premium di segmento C. La DS 9, invece, è la nuova ammiraglia del marchio. Entrambi i veicoli arrivano sul mercato con versioni ibride plug-in ad alte prestazioni.

Allo stesso tempo, DS Automobiles rafforzerà la sua esperienza cliente nel 2022 con importanti sviluppi nei servizi DS Only You, le esperienze esclusive di DS Privilege e l’attenzione personalizzata di DS Valet. Proseguirà inoltre l’espansione della rete commerciale.

Sempre all’avanguardia tecnologica, il marchio di Stellantis offre già ai propri clienti la possibilità di acquistare online qualsiasi modello della sua gamma. Questa soluzione innovativa, che si aggiunge alla vendita fisica presso le concessionarie, consente al cliente di configurare la propria DS e acquistarla direttamente online.

Nel 2022, il brand prevede di rafforzare la sua offerta tramite questo canale di vendita, riunendo il meglio delle esperienze online e offline.