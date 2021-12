Sergio Marchionne: su Rai 3 il documentario sull’ex numero uno di FCA

La vita di Sergio Marchionne diventa un documentario. L’ex numero uno del gruppo Fiat Chrysler Automobiles, scomparso nel 2018, sarà protagonista su Rai 3 il 17 dicembre in prima serata del documentario firmato da Francesco Miccichè e prodotto da Mario Rossini per Red Film dal titolo “Sergio Marchionne”. In esso sarà fatto un ritratto di uno dei più importanti e famosi manager italiani di tutti i tempi.

Sergio Marchionne: il 17 dicembre in prima serata un documentario sulla vita dell’ex CEO di Fiat Chrysler

Per realizzare questo documentario su Sergio Marchionne il regista ha potuto usufruire dei contributi audiovisivi di Rai Teche, Istituto Luce- Cinecittà, CSC e anche degli archivi privati del gruppo Stellantis. Secondo quanto riporta la scheda del documentario, esso ripercorrerà le tappe principali della vita di Marchionne partendo dalla sua infanzia in Abruzzo, per poi passare al periodo in Canada, la giovinezza fino ai suoi primi passi da manager per poi passare alla fase che lo ha visto grande protagonista dell’industria automobilistica.

Ovviamente grande spazio sarà dato ai suoi successi più importanti come la scalata di Fiat alla Chrysler che poi ha portato alla nascita del gruppo Fiat Chrysler Automobiles. Verrà messa in evidenza la sua figura tanto stimata negli Stati Uniti quanto non sempre compresa in Italia, fino alla sua improvvisa scomparsa avvenuta nel mese di luglio del 2018.

Oltre che per la figura pubblica, nel documentario ci sarà spazio anche per la vita privata di Sergio Marchionne ed in particolare si evidenzieranno quelli che erano le idee, gli interessi e le convinzioni di una persona che era estremamente riservata come mostrato anche in occasione della sua morte. Infine il 15 dicembre alle 10.45 presso la Casa del cinema di Roma è stata programmata la visione in anteprima di questo sicuramente interessante documentario.

Ti potrebbe interessare: Il premio Sergio Marchionne incoraggia la crescita educativa dei giovani