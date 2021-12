Jeep richiama Wrangler 4xe: ecco il motivo

Jeep Wrangler 4xe è un modello che sta facendo parlare molto di se essendo fino a questo momento l’unica versione elettrificata dell’iconico fuoristrada di Jeep. Nelle scorse ore però questa auto sta facendo parlare di se anche per un altro motivo. Infatti alcune unità del veicolo della casa americana sono state richiamate a causa di un problema al software che interessa il contachilometri.

Richiamo per migliaia di unità di Jeep Wrangler 4xe per un problema al software

A causa di questo problema il gruppo Stellantis nelle scorse ore ha confermato che saranno richiamati non meno di 2.903 esemplari della Jeep Wrangler 4xe, con una notifica ai concessionari e al proprietari prevista per il 28 gennaio del 2022. Il richiamo riguarderebbe solo ed esclusivamente unità del famoso veicolo vendute negli Stati Uniti.

In pratica, secondo quanto dichiarato dalla stessa Jeep, la soluzione più semplice per risolvere il problema è effettuare un reflash del quadro strumenti. questo però solo se la lettura del contachilometri è inferiore a 13.342 miglia. Se invece non viene più visualizzato il chilometraggio, i clienti riceveranno un IPC nuovo di zecca senza alcun costo.

Il quadro strumenti interessato è stato prodotto da Marelli. Il guasto riguarderebbe modelli prodotti tra l’8 settembre 2020 e il 13 settembre 2021 quando una nuova versione del software è stata implementata nella produzione di Jeep Wrangler 4xe presso lo stabilimento in cui il fuoristrada viene assemblato a Toledo negli Stati Uniti.

Secondo quanto dichiarato dal gruppo Stellantis non si segnalano incidenti o problemi legati a questo guasto. Al momento non ci sono altre informazioni su questo richiamo relativo a Jeep Wrangler 4xe. Vi aggiorneremo naturalmente nel caso in cui dovessero arrivare ulteriori novità a proposito di questo problema che affligge poco meno di 3 mila unità.

