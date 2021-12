Jeep: ecco tutte le novità per il 2022 in Argentina

Jeep vuole essere protagonista anche in Argentina. Per questo motivo nel 2022 la casa automobilistica americana lancerà tante novità in quel mercato che è uno dei più importanti di tutta l’America Latina. La divisione latino americana della casa di Stellantis chiuderà l’anno in Argentina con una quota di mercato di circa il 3,2 per cento e con i nuovi lanci che arriveranno nel 2022 prevede di crescere dello 0,2 per cento.

Tante novità in Argentina per Jeep nel 2022

Per comprende di quanto è migliorata la situazione di Jeep in quel paese basta fare riferimento al fatto che in Argentina la casa americana nel 2013 aveva appena lo 0,5 per cento di quota di mercato. L’obiettivo per i prossimi anni sarà crescere sempre di più grazie alla nuova gamma di SUV che adesso comprende anche il Commander a 7 posti. Questo è un modello che potrebbe fare bene in Argentina secondo gli addetti ai lavori.

Proprio Jeep Commander sarà una delle principali novità per il marchio automobilistico di Stellantis in Argentina nel 2022. Il SUV sarà lanciato in quel paese a partire dal mese di gennaio. Le aspettative della casa statunitense sono elevate a proposito di questo modello in quanto in Argentina attualmente non esiste un rivale diretto e quindi in pratica il veicolo da il via ad un nuovo segmento.

Si spera ovviamente che l’auto possa avere lo stesso successo che stanno avendo in quel paese Jeep Renegade e Compass. Il primo è tra l’altro il SUV più venduto in assoluto in quel paese. Sempre nel 2022 le altre novità del brand di Stellantis per l’Argentina prevedono entro la fine del primo trimestre l’arrivo della nuova versione di Renegade che sarà aggiornato. Poi entro l’estate è atteso anche la Compass Trailhawk Diesel. Infine entro fine anno arriverà anche il nuovo Grand Cherokee.

Con questi modelli Jeep punta a crescere ancora nel paese che dopo il Brasile è il mercato più importante in quel continente. Questo tra l’altro sembra essere solo l’inizio in quanto nei prossimi anni sono attesi ulteriori modelli che dovrebbero migliorare ancora le cose per il marchio del gruppo Stellantis che così si accinge a diventare un brand sempre più globale.

